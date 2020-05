Apple adquiere NextVR para obtener contenido de realidad virtual

Este jueves Apple Inc. confirmó la compra de NextVR, una startup que ofrece contenido de deportes y de otros tipos para dispositivos de realidad virtual. La adquisición puede ayudar al desarrollo por parte de Apple de dispositivos VR (realidad virtual) y AR (realidad aumentada) con el software y el contenido que los acompañan.

NextVR entrega contenido a varios dispositivos VR ya existentes, como Oculus, de Facebook Inc., y dispositivos de Sony Corp., HTC Corp. y Lenovo. NextVR tiene acuerdos con ligas deportivas, como la Asociación Nacional de Baloncesto, y redes de entretenimiento, como Fox Sports.



La startup también tiene experiencia en streaming en vivo en realidad virtual, lo que podría ser útil para conciertos y juegos en vivo. La startup con sede en Newport Beach, California, cerro oficialmente esta semana, y en su sitio web dice que "ira en una nueva direccion".



Apple señalo que compra compañías tecnológicas más pequeñas de vez en cuando, y generalmente no discute su propósito o planes. No reveló el precio de la compra, pero el sitio web 9to5Mac informo en abril que Apple estaba en conversaciones para comprar NextVR por alrededor de US$100 millones.



El acuerdo es al menos el tercero de Apple este año, luego de la compra de Voysis, una startup irlandesa que se enfoca en tecnología de voz, y Dark Sky, una popular aplicación meteorológica

Bloomberg