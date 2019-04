Haga de su celular una consola de edición de video

Desde un TBT para recordar una fecha especial en sus redes sociales hasta una estrategia de mercadeo para su negocio, el contenido en video es uno de los formatos más importantes en el mundo digital. De acuerdo con cifras de Cisco, se estima que el 75 por ciento del tráfico en internet este año corresponderá a videos.

Las siguientes, son seis opciones para editar videos desde su ‘smartphone’. Se trata de opciones sencillas y flexibles, todas con versiones gratuitas, que le permitan cortar, aumentar el brillo de una imagen o poner una canción de fondo en un clip desde su teléfono celular.

Opciones para Android:

Quik

​

Esta app ofrece efectos y animaciones orientados a redes sociales, desde marcos para fotos hasta transiciones de movimiento. Solo debe seleccionar desde la galería los elementos que desea y escoger entre varios géneros musicales, según estados de ánimo.



La aplicación le permitirá modificar la duración de la pista, añadir filtros o agregar fuentes. Un dato útil: no incluye marca de agua. Como tope máximo usted podrá agregar 200 fotos o clips por película creada, que al exportar se guarda automáticamente en la galería o puede vincularse a redes sociales para su publicación.

Otras opciones de edición permiten agregar texto a los clips, rotar y cambiar su duración Foto: Quik

Adobe Premiere Clip

​

Aunque la app completa es de pago, Premiere cuenta con una versión gratuita -si bien limitada- que ofrece resultados en alta calidad. Permite recortar los clips, duplicarlos o dividirlos. También graduar su exposición, resaltados y sombras, y cambiar su velocidad. Además, cuenta con una opción que ajusta el volumen de forma inteligente.



Una novedad es que la app, de los mismos creadores de la suite de Adobe, ofrece la posibilidad de guardar en galería o de almacenar en Creative Cloud para enviar su edición desde el móvil al programa Premiere Pro CC en su computador, lo que le permitirá perfeccionar el video más adelante. Disponible en Android y iOS.

La red social también tiene una interfaz de comunidad en la que se pueden reproducir videos creados por otros usuarios Foto: Adobe Premiere Clip

Opciones para iOS:

Splice

​

Splice se distingue de otras aplicaciones por ofrecer una interfaz sencilla, con efectos de transición predeterminados que ofrecen al usuario la posibilidad de generar videos de edición limpia como un ‘stop motion’.



Aunque no hay mayor cantidad de ediciones sobre un clip más allá de recortar su duración (no se pueden ajustar características como el brillo o el color), esta aplicación sí le permitirá agregar varias pistas en simultáneo, desde la música predeterminada o de iTunes, o incluso grabar su propio audio. No tiene marca de agua y permite exportar en cuatro formatos (230p, 540p, 720p y 1080p).

La aplicación no tiene marca de agua pero sí una animación de cierre con el nombre 'Splice', la cual se puede eliminar desde la configuración Foto: Splice

iMovie



Si usted es usuario de iPhone, iPad o iPod Touch (de sexta generación), esta aplicación le ayudará a acelerar, recortar, dividir y duplicar video a su antojo, aunque puede ser algo complicado encontrar el segundo exacto para realizar un corte.



A diferencia de otras opciones, iMovie permite agregar filtros de color a los videos y utilizar plantillas para trailers y películas. Al estar pensada para ecosistemas Apple, permite compartir con facilidad el proyecto por AirDrop y iCloud para continuar con la edición en otros dispositivos antes de exportar el proyecto. Eso sí, requiere iOS de versión 11.2 en adelante.

La aplicación tiene animaciones temáticas predeterminadas como vacaciones o noticiero Foto: iMovie

Más opciones no tan gratuitas:

Aunque la idea es que usted pueda hacerlo sin mayores costos, algunas opciones de aplicaciones móviles ofrecen características más avanzadas e interesantes en sus versiones pagas, disponibles en ambos sistemas operativos. El usuario puede optar por probarlas en una modalidad 'freemium' y decidir si vale o no la pena el gasto.



Filmr

​

Permite grabar directamente una secuencia de videos o tomarlos desde la galería. Los clips se pueden duplicar, dividir, cortar, e incluso revertir. También da la opción de agregar de forma gratuita clips de audio de hasta 30 segundos de éxitos y canciones populares.



Esta aplicación tiene efectos y animaciones elaboradas. Permite aplicar hasta dos efectos y hasta cinco filtros sobre los clips. Finalmente, a la hora de exportar, ofrece 12 opciones diferentes especialmente diseñadas para las redes sociales. Tiene opciones en vertical para historias en Instagram y Snapchat, y horizontal para publicaciones en Twitter y Facebook.

La aplicación va guiando al usuario por su interfaz y le muestra sus funciones a la primera vez que es utilizada Foto: Filmr

KineMaster

​

A diferencia de las demás, en esta app hay que escoger el formato antes de empezar la edición. Las opciones son horizontal (16:9), vertical (9:16) o cuadrado (1:1). La opción de capas ofrece efectos, texto, superposición y escritura a mano alzada encima de un clip.



Esta aplicación cuenta, además, con una tienda de artículos en la que se pueden escoger animaciones en stop motion, efectos para los clips, transiciones animadas temáticas, stickers, fuentes para texto, y canciones de diferentes géneros musicales. La versión premium es una de las más recomendadas al brindar capacidades de ediciones más avanzadas como multicapa y chroma key.