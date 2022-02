¿Tiene un celular con sistema operativo Android? Seguramente le interesará conocer el nuevo modo denominado “gravedad”, el cual se está viralizando por diferentes redes sociales como: Facebook, Instagram y TikTok.



Básicamente, consiste en que todas las aplicaciones instaladas empezarán a flotar de manera desordenada y sin patrón alguno cuando muevas o agites tu celular.



¿Cómo hace para probarlo? A continuación, le explicaremos el paso a paso.

Los pasos para activar este modo

1. Primero, ingrese a Google Play Store, la tienda de aplicaciones para móviles de Android.



2. Busque y descargue la plataforma “Rolling icons - App and photo”. Es importante saber que esta app no es una extensión oficial de Android.



3. Abra el aplicativo y acepte los términos y condiciones que pide.



4. En la interfaz principal de “Rolling icons” le aparecerán varias opciones: presione sobre el recuadro de “Aplicación ícono” y luego en “De acuerdo, adelante”.



5. El siguiente paso es elegir las aplicaciones que quiere que floten cuando mueva el celular, tóquelas para seleccionarlas.



6. Apriete el botón de inicio de su celular Android. Ojo, no salga de la app con la flecha hacia atrás.



7. Finalmente, el smartphone le preguntará qué app quiere escoger para la pantalla principal, seleccione “Rolling icons” y dé en “Una sola vez” o si desea “Siempre”.

Android lanzará al mercado su actualización número 12. Foto: EFE

Listo, se habilitará lo que parece ser una nueva pantalla del smartphone, pero, lo cierto es que se trata de otra interfaz dentro de la misma aplicación. Como puede ver, toda las aplicaciones que ha seleccionado estarán flotando y se moverán automáticamente cuando mueva el dispositivo. Incluso puede entrar a cualquiera sin que afecte su funcionamiento.



Es importante aclarar que para salir del modo “gravedad” solo tiene que hacer clic en el botón de inicio; asimismo, el truco solo es compatible con los clientes de Android. En la App Store de Apple no se encuentra la aplicación “Rolling icons”.

