Le ha pasado que pregunta Alexa, ¿qué hora es?, ¿Hace frio afuera?, ¿Cómo va el partido de Colombia? y no hay una respuesta inmediata de la asistente de voz , son muchos los motivos, o no tiene conexión a internet, o no identifica quien le habla o el ruido ambiente es mayor.

No es que los asistentes estén en rebelión sino que pueden ser inconvenientes menores, fáciles de solucionar.



Los primeros son de uso y acceso, recuerde que es normal que Alexa oiga y entienda a la perfección, dentro de una cierta distancia entre donde estés y el dispositivo.



Lo más fácil para intentar es que utilice el adaptador de corriente que venía con el dispositivo para evitar daños en el equipo.



Puede comprobar la conexión a internet y que funcione efectivamente, que el dispositivo no está silenciado, verifique que la luz no esté en rojo, puede pulsar el botón Acción del dispositivo Echo para comprobar si Alexa responde.



Lo más sencillo es desconectar el aparato y volver a conectarlo.



La otra forma es reformular la pregunta o preguntarle a Alexa si ha escuchado para ver si responde.



Piense si los problemas de Alexa para entender también tienen que ver con el ruido, evalúe el lugar en el que que está el dispositivo o altavoz es el ideal, se puede hacer con una comprobación consultando el historial de voz de Alexa.



Desde la aplicación de Alexa, disponible para iPhone y Android en el menú de Más , la opción de Configuración, seleccionar Privacidad de Alexa y, finalmente, Consultar historial de voz. Ahí podrá ver todas las entradas disponible con su fecha, etc.



Además se sabrá si había alguien hablando al lado o el televisor estaba encendido, sonaba música cerca, entraba ruido de la calle y así podrá decidir si es un lugar ideal o se requiere una reubicación. ​

Alexa lo puede identificar

Una manera de resolver estos problemas de entendimiento con Alexa consiste en que el asistente de voz de Amazon reconozca la voz. Para ello existe una opción llamada ID de voz o perfil de voz.



Al crear un ID de voz en la aplicación de Alexa en la sección Más puede en Configuración y luego en Mi perfil y familia agregar una voz en la sección añadir mi voz.



El asistente, le pedirá que diga algunas cosas en voz alta, y así Alexa aprenderá cual es su voz.

