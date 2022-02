La freidora de aire o 'airfryer' es un electrodoméstico que se ha puesto de moda y no puede faltar en la cocina. El comer más saludable y con menos aceite ha impulsado las ventas de esta herramienta culinaria. Aunque se promocionó para hacer papas fritas, se puede preparar cualquier clase de comida.



A veces cuando se colocan alimentos que no son ricos en grasa, las personas suelen usar un poco de aceite. Al terminar la cocción, es lógico que quede alguna suciedad que será difícil de quitar si no se lava la cesta de inmediato, algo que a todos nos puede pasar.



Para que no invierta demasiadas horas tratando de quitar la mugre y no dañe su freidora en el intento, le contamos cuáles son las mejores y más fáciles formas de lavarla.

Forma convencional

Primero está la forma convencional. Se recomienda que espere a que la cesta se enfríe un poco para lavar con la esponja y con jabón. Si es necesario, y la resistencia del fondo no se puede retirar, puede utilizar un cepillo de cerdas blandas o dureza media para retirar los restos de comida.



Es importante que no utilice un cepillo de cerdas de acero para que no dañe el teflón de su freidora.



Este electrodoméstico suele acumular malos olores y suciedad en el cesto y a su interior. Por eso, es conveniente de vez en cuando colocar un vaso con agua con limón, vinagre o si quiere solo jabón con agua. Con la mezcla dentro, debe prender la freidora como de costumbre y dejarla funcionando durante unos minutos.



El vapor ayudará a retirar toda la suciedad del interior. Finalmente, desconecte la máquina y cuando esté fría pase un trapo seco para terminar de limpiar.

La forma convencional de lavar la freidora. Foto: iStock

Forma rápida de limpiarla

En las últimas semanas, en la red social TikTok se ha viralizado la forma rápida de limpiar la freidora de aire. Esta consiste en colocar agua con jabón de cocina en la cesta. La idea es que se ponga a funcionar por unos diez minutos a una alta temperatura, para que se disuelvan los restos de comida.



Al finalizar, solo necesita retirar la cesta y lavarla con agua. Y listo, su 'airfryer' estará limpia y preparada para usar de nuevo.



Siempre es aconsejable que retire la resistencia del fondo y la lave para que no queden pedazos grandes de comida.

Limpieza profunda

No es una forma rápida de limpiarla, pero se asegurará de dejarla como nueva. Como siempre, antes de iniciar se debe asegurar de que esté fría para que no se vaya a quemar.



Debe retirar la canasta y sumergirla en un envase grande con agua caliente y detergente desengrasante. Déjela reposar durante unos minutos para que los líquidos ablanden la suciedad. Cuando la mugre esté más blanda, retírela con un cepillo suave y agua.

Este electrodoméstico tiende a ensuciarse por la grasa y otros restos de comida. Foto: iStock

Si tiene una espátula de plástico, podría remover toda la grasa y residuos de forma más fácil. Con el mismo desengrasante y la freidora desenchufada, puede pasar un trapo para retirar cualquier tipo de suciedad.



También, puede utilizar un papel de cocina húmedo y limpiar el exterior de su electrodoméstico. Si su freidora es de acero inoxidable, puede usar un líquido especial para dejarla reluciente.

