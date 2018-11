Cinco cosas que puede hacer en WhatsApp y que tal vez no sabía

Le mostramos cinco funciones de WhatsApp que le ayudarán a sacarle un mayor provecho a la aplicación de mensajería más utilizada alrededor del mundo.



Conforme Facebook, actual dueño de WhatsApp, ha actualizado la aplicación, las funciones de la red de mensajería se han diversificado. Personalizar conversaciones, destacar mensajes y desactivar o activar descargas automáticas son algunas de estas-

Administrar contactos

Para mejorar la interacción, la aplicación ofrece varias alternativas para personalizar, priorizar y revisar la actividad de sus contactos.



Para verificar con cuáles de sus contactos tiene mayor interacción, ya sea por el intercambio de mensajes de texto, imágenes o videos, solo debe dirigirse a la opción de ‘ajustes’ y seleccionar el ‘uso de almacenamiento’. Allí, se desplegará una lista ordenada de sus contactos de acuerdo con la cantidad de datos intercambiados, que se detallarán una vez seleccione un contacto.



También podrá personalizar la forma en la que le notificarán la actividad de cada conversación por medio de ‘notificaciones personalizadas’. Esta opción permite modificar el tono, la luz y vibración.

Modificar texto

La aplicación ofrece una serie de alternativas para presentar sus textos, utilizando una serie de comandos que deben encerrar el fragmento de texto que desee modificar.



Por ejemplo, para destacar con negrita use dos asteriscos (*Negrilla*), para utilizar cursiva use dos ‘underline’ (_Cursiva_) y para subrayar, use dos virgulillas (~Subrayar~).

Mensajes destacados

La estrella en la barra de contacto, ubicada en la parte superior de la pantalla, le ayudará a consultar los mensajes con información relevante.

Desactivar descargas de archivos multimedia

La capacidad de almacenamiento es uno de los problemas más frecuentes en teléfonos inteligentes, por lo que la descarga preestablecida de imágenes y videos aumenta la posibilidad de que se presente este inconveniente. Para cambiar está función solo debe desactivar ‘Mostrar archivos multimedia en la galería’, ubicado en ‘chats’ del menú de Configuración.

Back up

A pesar de que esta función no es un secreto para sus usuarios, es una de las funciones más útiles para guardar información relevante de sus conversaciones de WhatsApp, en especial, cuando cambie de 'smartphone'.



En los ajustes de la aplicación puede solicitar la información de su cuenta, la cual llegará en dos días hábiles.

