Whatsapp Plus es una versión alternativa y no oficial del popular chat. Se ve igual y funciona parecido, aunque promete varias funciones adicionales de apariencia y comunicación que no posee el Whatsapp original.



De hecho, Whatsapp es clara al advertir que usar una app distinta a la original para conectarse al chat no es una acción permitida y que pueden incluso bloquear los números de celular que sean descubiertos usando una aplicación no oficial de Whatsapp.



Por ello, existen algunos 'síntomas' o características que le dejarán descubrir si un contacto suyo está chateando a través de Whatsapp Plus.

En contexto: WhatsApp Plus: qué es y cuáles son los riesgos al descargarlo



Estas son algunas características o pistas que le darán a entender si un contacto suyo está usando Whatsapp Plus:



1. Estados de conexión. Si un contacto le chatea pero no puede usted ver su estado de conexión, no aparece en línea, ahí habría una primera (pero no suficiente) pista para saber si está usando Whatsapp Plus.



2. Última hora de conexión . Es otro de los mensajes que Plus ayuda a esconder pese a que la persona chatea y se comunica sin dejar rastro. Aunque hay que decir que es una función del Whatsapp normal también, por lo que hay que seguir indagando.



En contexto: Whatsapp bloqueará cuentas de usuarios que tengan Whatsapp plus



3. Emoticones o emojis que no aparecen. Esta sí que es una pista clara de que alguien está usando Whatsapp Plus: si le manda un emoticón o emoji que usted no puede ver, le aparece como un cuadro con signo de interrogación, es muy posible que esa personas tenga una versión no autorizada de Whatsapp. La app de Plus cuenta con varios emoticones o emojis adicionales, también no autorizados, que no reconoce por tanto el Whatsapp oficial.



4. 'Chulito' azul. Otra opción de Whatsapp Plus es dejar en azul los chulitos de lectura solo cuando responden a un chat. Por eso, si usted ve que los chulos aparecen como no entregados y tampoco leídos en sus mensajes, pero cuando la persona le contesta todos quedan en azul, es muy posible que tenga Whatsapp Plus. ​