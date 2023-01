TikTok Plus MOD es una versión no oficial de la aplicación que trae varias mejoras con respecto a la original. Con TikTok Plus MOD, por ejemplo, se pueden eliminar los anuncios o la marca de agua si se descargan los vídeos para compartirlos.

Conforme a lo informado por el portal El Grupo Informático, el término "mod" hace referencia a apps "modificadas" frente a las oficiales, como ocurre con los numerosos mods de WhatsApp.

En un artículo que elaboró para explicar las características de TikTok MOD, El Grupo Informático aclaró que se refiere al proyecto desarrollado por Dmitry Nechiporenko ya que existen otras alternativas relacionadas con "mods".



Explica que a primera vista TikTok MOD es idéntico a la aplicación en que se basa ya que no incluye ninguna personalización visual, ni siquiera un menú propio de ajustes. Solo se sabe que se está usando el 'mod' porque cuando se abre por primera vez sale una advertencia.



Las capacidades "extras" de TikTok MOD respecto a la versión estándar son: anuncios eliminados, descargas de todos los vídeos disponibles, los vídeos descargados no tienen marca de agua y no tiene restricciones por países.



La descarga de vídeo, según El Grupo Informático, es otro aspecto muy mejorado en esta alternativa. "Es posible descargar cualquier contenido de TikTok, incluso aquel que normalmente no aparece disponible para bajar al teléfono", explicó.



Además, los vídeos se descargan sin marca de agua, es decir, se elimina el logo de TikTok de la esquina inferior derecha.



"Con esta alternativa se puede eliminar la publicidad, que es cómodo para el usuario, pero esta es una decisión importante a largo plazo ya que los anuncios son la fuente de ingresos de TikTok, y sin ellos no podría funcionar, pues tiene empleados y gastos técnicos, ni tampoco pagar a los creadores o tiktokers", comenta el portal especializado.



En esta nota no incluimos como se puede realizar la descarga de TikTok Plus MOD porque es una app no oficial y puede generar peligros para los usuarios.



