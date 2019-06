Diez sorprendentes tecnologías de Black Mirror que pueden ser realidad

Zeppotron / Archivo El Tiempo

'Cállate y baila' es el tercer episodio de la tercera temporada de la serie. Un joven es chantajeado por un hacker que logró acceder a su cámara por medio de un virus y que lo amenaza con difundir públicamente un video de él masturbándose. No le queda otra opción que cumplir todo lo que se le indique.



El caso no es tan alejado de la realidad ya que puede ocurrir en cualquier parte del mundo mientras se tenga un computador. Los hackers tienen la capacidad de obtener información sensible de las personas sin su consentimiento o espiarlas a través de sus dispositivos electrónicos.