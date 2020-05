Más de 260.000 familias reciben internet subsidiado en el país

El balance del plan nacional para llevar internet a las poblaciones que no tienen recursos para costear el servicio arrojó que más de 342.000 conexiones fijas fueron adjudicadas en 2019. De estas, según comunicó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), unas 260.000 familias ya están con el proceso de instalación en curso, lo que les permitirá acceder al activo digital con precios subsidiados.



El programa 'Hogares Conectados' tiene como meta cobijar a 500.000 hogares antes de que acabe la administración actual en 2022, lo que beneficiaría a unos 2 millones de personas.

El anuncio llega el mismo día en el que la Ministra de las TIC, Karen Abudinen, visitó un barrio en el noroccidente de Bogotá para verificar personalmente la calidad del servicio de internet de algunos beneficiarios.



En la jornada, la ministra conversó con 33 familias beneficiadas de diferentes

regiones con quienes conversó sobre cómo la conectividad les ha servido en

medio de la pandemia para comunicarse con sus familiares, estudiar, trabajar o acceder a servicios.



El plan permite que familias de estratos 1 y 2 accedan al servicio por tarifas de $ 8.613 pesos y $ 19.074 pesos, respectivamente.



“Nuestra labor no se limita solamente a entregar unos servicios en la puerta de

los hogares, sino que nos compromete a verificar que la conectividad sea de

calidad y que esté siendo de gran ayuda en esta época de la emergencia por el

Covid-19”, dijo la ministra.



La funcionaria, que llegó hace unas semanas a la cartera, asumió la labor que venía adelantando la exministra Sylvia Constaín, quien renunció al cargo para asumir un rol gerencial en la franquicia Visa.



Abudinen dijo que la tarea del ministerio es conectar con un propósito y cambiar la vida de los ciudadanos. "Yo seré la primera interventora de que la calidad del servicio se cumpla”, agregó durante la llamada con las familias beneficiarias.

¿Cómo aplicar al subsidio?

El beneficio aplicar para los hogares en donde no haya Internet fijo o donde no haya tenido servicio, por lo menos, por los últimos seis meses.



Los usuarios podrán solicitar al operador el servicio (sin ninguna obligación de adquirir paquetes adicionales de televisión o telefonía).



Los interesados que cumplan con estos requisitos y que se encuentren ubicados en alguno de los 163 municipios del proyecto deberán contactarse con los operadores Claro y Dialnet de Colombia, encargados de ejecutar las iniciativas.



Entre otras, deben alistar documentos como la fotocopia de la cédula, una declaración juramentada en la que se certifique que no han contado con Internet fijo en su hogar por los últimos seis meses y recibo de servicios públicos que sustente que pertenece a los estratos 1 o 2.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET