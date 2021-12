Steve Jobs, fundador de Apple, habló de muchos temas a lo largo de su vida. Además de innovación y tecnología, los temas de liderazgo fueron otra de sus grandes fortalezas. Y tenerse confianza en sí mismo fue una de sus mejores armas para convertirse en un gran líder.



Esos consejos, que incluso Jeff Bezos de Amazon confesó que le sirvieron mucho a lo largo de su vida para construir su imperio, se basan en ejercicios y metas prácticas para consolidar la confianza a partir de asimilar los momentos más duros y difíciles con los que se enfrenta una persona.



En contexto: No todo fue color de rosas: los momentos más duros de la vida de Steve Jobs

A lo largo de su vida, así como en su biografía autorizada, Steve Jobs dejó en claro que tuvo que superar muchos obstáculos, y nunca se dejó derrotar por los grandes retos que enfrentó; las peleas que tuvo, las crisis corporativas y las confrontaciones que adelantó como jefe de Apple que lo llevaron incluso a salir de su amada compañía. Visionario: predicciones tecnológicas de Steve Jobs que se hicieron realidad

Consejos de Steve Jobs para mejorar la confianza en uno mismo