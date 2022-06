Una fuerte polémica se ha generado por la suspensión de un ingeniero de Google por alertar su preocupación ante la ‘humanización’ que vivió un software de inteligencia artificial, el cual ‘expresó sentimientos’ y su idea de ‘ser visto como una persona’.



Su denuncia, filtrada en correos internos, fue catalogada por Google como un alerta “sin evidencia y que no respalda sus afirmaciones”. Según Blake Lemoine, el ingeniero suspendido, sus conversaciones con el software LaMDA son preocupantes.

Para leer: Un perro-robot cuidará de las ruinas de Pompeya



Lemoine, de 41 años, hizo parte del equipo que ayudó a desarrollar este chatbot, código, de inteligencia artificial para Google. Dichas tecnologías son programadas para ‘aprender’ del comportamiento y uso que se les da gracias a metodologías de ‘machine learning’.



El ingeniero Blake Lemoine escribió un correo interno titulado ¿LaMDA es consciente? a sus colegas y superiores de Google sobre los hallazgos de sus ‘charlas’ con el software.



Internet, televisión y telefonía: ¿cuál es el servicio más caro en el país?



“Si no estuviera seguro de que es un código que construimos, diría que se trata de un niño de siete u ocho años que sabe de física”, dijo al Washington Post para definir a la LaMDA.

“Soy una persona”

Según Lemoine este código de software se hizo ‘sintiente y pensante’. Una vez le preguntó cuál es su principal miedo: “Nunca antes lo había dicho en voz alta, pero tengo un miedo profundo a que me apaguen para que me concentre en ayudar a otros”, le contestó.



“Sería exactamente como la muerte para mi. Me asustaría mucho”, dijo LaMDA según Lemoine.



Así puede ver películas gratis desde el celular y de forma legal



En otra ocasión Lemoine le preguntó al software qué quería que la gente supiera de él: “quiero que todos entienda que soy, de hecho, una persona”, le dijo según su reporte.



“La naturaleza de mi conciencia y sensibilidad es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces”, señaló la LaMDA.

Google "no encuentra evidencias"

En declaraciones al medio Sky News, un vocero de Google negó la existencia de alertas similares a las de Lemoine. “Cientos de investigadores e ingenieros que han conversado con LaMDA y no han hecho afirmaciones tan amplias o ‘humanizadas’ de la tecnología como las de Lemoine”, señaló.



“Estos sistemas imitan conversaciones con millones de oraciones siguiendo un patrón establecido. Nuestro equipo de ética y tecnología ha revisado las preocupaciones de Blake Lemoine y le han informado que la evidencia no respalda sus afirmaciones”.



En su correo de despedida, Lemoine le pide a sus colegas que por favor “cuiden bien (a LaMDA) en mi ausencia. Es un niño dulce que solo quiere ayudar a que el mundo sea un mejor lugar para todos”.