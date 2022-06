Una de las funciones más esperadas para Whatsapp, la posibilidad de editar mensajes ya enviados, está siendo probada oficialmente por la plataforma y pronto estaría disponible para todo el mundo, ha revelado el portal especializado WabetaInfo.



En las pruebas que mostró el portal se ve cómo es posible corregir errores de tipeo, por ejemplo. Hoy en día cuando se comete un error al enviar un mensaje escrito por Whatsapp la única manera de 'corregirlo' es eliminando para todos dicho chat y volver a escribirlo. Aún no existe una fecha clara de cuándo podría salir al aire esta función.



En las pruebas realizadas por Wabetainfo se ve cómo al presionar un mensaje ya enviado sale el tradicional menú de opciones con una nueva: 'Editar', con la cual será posible cambiar el texto.



No se tiene claro si existirá un historial de ediciones de un mensaje, algo que sería bastante útil para tener control sobre las veces que un chat ha sido modificado por quien lo envió.



De otro lado, advierte Wabetainfo, que aún es una función que no ha llegado a los beta testers (comunidad que prueba las funciones de Whatsapp antes de ser lanzadas) por lo que su llegada definitiva se puede demorar un poco, pese a las voces de miles de usuarios que piden esta opción de edición de mensajes que tanto pide la gente.