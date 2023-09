Los radares de velocidad son una herramienta del tráfico que ayuda a proteger la seguridad vial, captando las infracciones que cometen los conductores de vehículos respecto a sobrepasar los límites de velocidad permitidos.



Ante esta situación algunos conductores consideran que con diferentes 'trucos' que tienen bajo la manga pueden evitar ser multados. Aquí le contamos cuales de esos son un mito.



(Le recomendamos: Así puede evitar que se lleven su carro a patios por mal parqueo; solo pagaría multa).

1. Ocultar sus placas

Algunos dueños de autos creen que limitando la visibilidad de su placa, ya sea con stickers con efectos deslumbrantes o tratando de doblarla, lograrán que los radares no detecten el vehículo para imponer la multa correspondiente.



Pero no es así, ningún efecto de deslumbramiento hará que no se detecte el auto que cometió la infracción.



Además, conducir con una placa alterada puede generarle otra serie de sanciones en su contra que, de acuerdo con el reglamento de tránsito en Colombia no solo son monetarias, si no que también puede acarrearle hasta 5 años de cárcel.



(Lea también: ¿Quién paga las multas de tránsito cuando una persona fallece? Le contamos).

2. Los radares no funcionan de noche

Se considera que por la baja luminosidad que hay en las noches los radares de velocidad no funcionarán cómo es debido, lo que es falso.



Los dispositivos fueron desarrollados para captar el exceso de velocidad las 24 horas del día, así que por más oscura que pueda estar la vía donde conduzca, si hay un detector de velocidad y usted comete la infracción, este le enviará la debida multa.

Facebook Twitter Linkedin

Cámara de fotodetección. Foto: Archivo

3. Un exceso exagerado de velocidad

Hay quienes piensan que los radares de velocidad no funcionan cuando se sobrepasa un límite que, aunque parezca absurdo pueden tener.



Lo cual es una locura, pues tendrían que llegar a los límites que les da su auto respecto a velocidad, poniendo en peligro su vida y llegando a generar cualquier otro accidente de tránsito.



(Puede leer: Ojo: por multas de tránsito sí lo pueden reportar en Datacrédito, esta es la razón).

4. Productos que bloqueen la lectura

Aún se venden algunos sprays que al dispersarlos por la placa se dice que evitarán que se reconozca el auto, pues son resistentes al agua y al ambiente; pero no es así, ya que la tecnología de las cámaras que se usan en Colombia es de sistema laser, así que no afectará su funcionamiento.

De acuerdo con estadísticas de la Agenda Nacional de la Seguridad Vial, se reportaron 16.182 siniestros viales entre 2017 y 2021 por exceso de velocidad. Además, en promedio cada año se registraron 633 personas fallecidas y más de 5.800 lesionadas.

¿Puede impugnar una fotomulta?

Hay unos casos específicos en los que usted puede impugnar una fotomulta, según el portal JurisData:



- Cuando la cámara no logra captar correctamente a la persona que cometió la infracción.

- Si la infracción fue notificada después de los 13 días hábiles.

- Cuando el fallo se hace un año después de haberse impuesto la fotomulta.

- Si no se respetaron los tiempos establecidos para el proceso de cobro.

​

Por otra parte, para esto no es necesario que cuente con un abogado, pues puede hacerlo usted directamente agendando una audiencia pública en la página de la Secretaría de Movilidad.

NATALY BARRERA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS



(Le podría interesar: En Colombia, ¿quién paga la multa, el conductor o el propietario del carro?).

Más noticias en EL TIEMPO: