El auge y la creciente operación de las inteligencias artificiales (IA) en la actualidad ha traído consigo muchas dudas acerca del panorama laboral, pues algunas actividades del ser humano podrían ahora automatizarse.



Sin embargo, algunos expertos en tecnología afirman que así como estas IA podrían ocupar algunos cargos, también se crean nuevos empleos y funciones, como es el caso de los hackers rojos, o hacker éticos.



(Le puede interesar: La ciberseguridad, uno de los frentes más débiles de América Latina).

Si bien es cierto que los hackers son individuos reconocidos a nivel mundial por sus habilidades informáticas, que frecuentemente son usadas para actos ilegales, ahora llega un nuevo termino para la versión ética de estos.

¿Qué función desempeña un hacker rojo?

Esta función innovadora hace parte precisamente del 'equipo rojo' que han puesto en marcha diversos grandes de la tecnología para afianzar sus sistemas de informática.



En una entrevista de la revista Forbes hecha a los líderes de esos equipos en compañías como Microsoft, Google, Nvidia y Meta, estas personas declararon cómo funciona la seguridad en el mundo contemporáneo, con tantos avances en materia de inteligencias artificiales.



Los trabajadores en cargos 'rojos' se encargan de buscar vulnerabilidades en los sistemas de las empresas, con el fin de hacerlos más seguros.



"Para evitar que los sistemas de IA sean explotados, los hackers del equipo rojo piensan como un adversario para jugar con ellos y descubrir los puntos ciegos y los riesgos incorporados a la tecnología para poder solucionarlos", señala el articulo en el medio citado.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

Uno de los roles dentro de este equipo es precisamente en de los hackers rojos, quienes son los encargados de buscar las posibles fallas dentro de una inteligencia artificial que use una compañía.



Luego de identificar las vulnerabilidades de los sistemas, estos deben encontrar la manera de hacer que la entidad o empresa no sea atacada por hackers maliciosos.



Es decir, estos irían un paso adelante de los posibles actores ilegales que intenten acceder a la información o interfaz de la compañía formando un escudo de protección de los datos.



Por ejemplo, Daniel Fabian, director del nuevo equipo rojo de IA de Google, declaró a la revista mencionada que ellos someten a pruebas de estrés los productos antes de que se les añada nuevas funciones.



Pues es a través de las tácticas hackers que pueden identificar fallas que podrían ser usadas de manera negativa.



“Los agresores tienen una cartera de ataques y pasan al siguiente si uno de ellos no funciona”, dijo Fabián a Forbes.



Si bien, es una estrategia antigua, esta función no esta completamente cubierta por el talento humano, por lo que son un cargo en creciente demanda. Incluso, grandes empresas buscan capacitar a su personal para cumplir con estos roles de seguridad informática.



Daniel Rohrer, vicepresidente de seguridad de software de Nvidia señaló por su parte que "son muy pocos" los profesionales de este tipo.



(Lea también: ¿Le hackearon su cuenta de WhatsApp? Este es el paso a paso para recuperarla).

Amenazas cibernéticas en 2023

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia ciberseguridad. Foto: iStock

La compañía Kaspersky Lab, dedicada a la seguridad informática, hizo una lista de posibles amenazas cibernéticas de las que se debe tener cuidado.



Esta lista, par algunos alarmante, incluye: aumento de ataques satelitales destructivos, filtraciones y hackeos con drones.



Los investigadores de Kaspersky Lab aseguran que los drones cuentan con “las herramientas necesarias que permitirían la recopilación de negociaciones con acceso wifi protegido (wifi Protected Access, WPA) utilizadas para descifrar contraseñas de wifi fuera de línea”.



Por su parte el WannaCry fue un ataque cibernético a escala mundial y, quizás, el mayor de la historia: infectó a más de 250.000 ordenadores en 150 países, desde multinacionales a pequeñas empresas.



Para 2023, de acuerdo con los resultados arrojados por Kaspersky Lab, un ransomware como WannaCry podría volver a presentarse debido a que es probable que “los más sofisticados en el mundo tengan, al menos, un exploit -programa informático- adecuado de este tipo"



Los expertos también advierten que los servidores de correos se convertirán en objetivos prioritarios de los ciberataques, pues “representan un enorme conjunto de softwares que deben admitir varios protocolos y necesitan de Internet para funcionar correctamente”.





LAURA AVENDAÑO L.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: