Según Asomóvil, en Colombia se registraron 1.200.000 celulares robados en 2021. Solo en la capital, la cifra asciende a los 127.496, según cifras de la Policía Metropolitana.

Según cifras de Asomóvil, se roban más de 3.000 celulares al día en el país.



Aunque alguien no haya sido víctima de hurto, no está exento de peligro. Aquí conocerá algunas medidas que puede tomar en caso de que pierda su dispositivo o se lo roben.



Si bien no se garantiza que lo recupere, puede asegurarse, en algunos casos, de localizarlo o eliminar y recuperar toda la información relevante que guarde en su dispositivo.

Bloqueo automático

Tanto para Android como para iPhone existe la función de que la pantalla se apague automáticamente. Si activa la función y pierde o le roban su equipo será más probable que pueda localizarlo mientras se encuentre bloqueado. Esto requiere a su vez que configure un patrón o pin de bloqueo, para que solo usted tenga acceso.



IPhone: Vaya a Configuración > Pantalla y brillo > Bloqueo automático



Android: Vaya a configuración > Pantalla > Tiempo de espera o Suspender

Activa la búsqueda de su teléfono

Los dispositivos cuentan con modos de búsqueda personalizados. En el caso de IPhone es 'Find My' y en el de Android es 'Buscar mi dispositivo'. Active estos modos para que pueda localizar su celular satelitalmente. Tenga en cuenta que, en algunos dispositivos antiguos, estas funciones no se permiten.



IPhone: Configuración > su nombre > Buscar mi > Toque y active Buscar mi IPhone. Adicionalmente puede activar Buscar mi red y Enviar mi última ubicación.



El primero sirve para localizar su celular cuando está desconectado de la red, el segundo le servirá para enviar su ubicación a Apple.



Android: Configuración > Seguridad > Buscar mi dispositivo. En otros dispositivos la búsqueda será Seguridad y ubicación o Google > Seguridad y active la función.

Copia de seguridad

Si bien las funciones de búsqueda suelen funcionar, para proteger sus datos priorice la creación de copias de seguridad en caso de que no pueda recuperar su dispositivo.



IPhone: Ajustes > tu nombre > ICloud > Copia de seguridad de Icloud > Activa la copia de seguridad



Android: Descargue la aplicación Google One > Almacenamiento > Copia de seguridad > Configurar copia

Cómo encontrar su dispositivo

IPhone: Inicie sesión desde un navegador en ICloud.com/find y seleccione la función Buscar IPhone para reproducir un sonido o localizarlo en el mapa.



Android: Inicie sesión desde un navegador en android.com/find con la cuenta de Google que tenía en el dispositivo. Seleccione teléfono perdido. Podrá reproducir un sonido o localizarlo en el mapa.

Busque los números de IMEI para bloquear su teléfono

Si definitivamente no pudo localizar su dispositivo, todos los celulares cuentan con una identificación IMEI. El código le permitirá reportar la pérdida o robo de su equipo con la Policía o su operador. Estos podrán bloquear algunas funciones del equipo.



IPhone: Configuración > General > Acerca de



Android: Ajustes > Acerca del teléfono

Borrar datos de forma remota

Si definitivamente no funciona ninguna de las otras funciones para recuperar su dispositivo, priorice borrar sus datos, para que no le roben información.



IPhone: Inicie sesión desde un navegador en Icloud.com/find y vaya a Buscar IPhone. Seleccione Borrar IPhone.



Android: Inicie sesión desde un navegador en android.com/find. Inicie sesión con la cuenta de Google en donde tenía registrado su dispositivo. Busque la opción de Teléfono perdido y active Habilitar bloqueo y borrado. Seleccione Borrar Dispositivo.

