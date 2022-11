En días pasados se ha hecho muy viral el InstaFest, una app que le permite a las personas imaginar cómo sería el cartel de un festival de música personal si se hiciera a partir de los gustos y artistas más escuhados en su cuenta de Spotify.



Para ello, claro, la persona debe darle permiso a la aplicación de Instafest a su cuenta de Spotify para que 'lea' sus listas de reproducción y canciones más escuchadas. De ahí surge la inquietud: ¿es segura InstaFest?

Instafest se ha popularizado gracias a que le permite a la gente mostrar sus gustos musicales y compararlos con los de otros. La plataforma crea un cartel con tres fechas, muy similar a como ocurre en eventos como Lollapalooza, Stereo Picnic, Coachella u otros parecidos.



En cada fecha del Instafest aparecen en grandes letras los artistas principales del evento (que son los más escuchados y favoritos de cada usuario) y así el resto de las bandas y cantantes invitados al 'festival' personalizado de cada usuario de Spotify.

¿Es seguro instafest?

La pregunta es saber qué tan riesgoso darle permiso a Instafest para que acceda al Spotify de cada usuario.



EL TIEMPO revisó con cuidado los permisos que exige Instafest, así como sus condiciones de servicio, para saber qué tan peligros o no puede ser la plataforma.



El primer permiso que exige Instafest es el de 'acceder a los datos de tu cuenta de Spotify'. Esto significa que podrá 'leer' su nombre de usuario, foto de perfil, y las playlists públicas de su spotify.



El segundo permiso que Instafest requiere antes de crear su cartel personalizado de 'su festival' es 'ver la actividad en Spotify', es decir, los contenidos y artistas principales, que usted más consume, escucha y tiene en sus listas de reproducción, la cantidad de minutos que disfruta de tales artistas, etc.



¿Es esto inseguro? En principio, no. Según los términos de servicio de Instafest, dicha información que 'lee' no se comparte con terceros, ni se almacena fuera del celular. Dice que tampoco se aprovecha comercialmente, pero, siempre cabe la duda: ¿entonces para qué hacen esto 'gratis' los de Instafest? Es mejor evitar que un tercero pueda acceder a su información de cuenta y actividad de Spotify.