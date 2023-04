La era digital ha obligado a que estudiantes y trabajadores desarrollen habilidades para crear recursos multimedia que faciliten las comunicaciones dentro de sus entornos.



No obstante, con frecuencia se escucha que esto también representa un dolor de cabeza para aquellas personas que no tienen tiempo o que batallan con los diversos programas de diseño que son complejos de usar y que no tienen todas las herramientas necesarias para un buen montaje digital.

Fue en ese momento cuando apareció Canva y salvó a muchos usuarios que ahora escogen la plataforma como una herramienta fácil para crear contenidos.



Se dice que la idea surgió de Melanie Perkins, quien en 2012 creó esta plataforma para que cientos de personas pudieran acceder a crear diseños fáciles e innovadores.



La página web ofrece la creación de presentaciones, documentos interactivos, mensajes de felicitación, infografías, carteles e incluso, videos con plantillas prediseñadas.



Usarla es muy fácil. Solo se debe entrar a la plataforma y escoger un formato prediseñado dependiendo del contenido que se quiera crear.

Así luce la página principal de la plataforma. Foto: Canva

El paso siguiente, solo será cambiar la información y adjuntar nuevas imágenes si es necesario. En pocos minutos su diseño estará listo para descargarlo.



La plataforma ofrece herramientas de diseño, un banco de imágenes, elementos interactivos y plantillas para hacer cualquier tipo de contenidos.



Es por eso que, según cifras, Canva tiene más de 60 millones de usuarios que disfrutan de crear diseños en esta plataforma, ya sea que utilicen la versión gratuita o la premium, aunque vale recordar que al crear su cuenta con un correo institucional puede acceder a las múltiples herramientas que la página ofrece sin necesidad de pagar.



