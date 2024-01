¿Qué debe hacer si un mensaje “no es compatible” con su versión de WhatsApp?

WhatsApp se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación para los usuarios de redes sociales en una gran cantidad de países, incluida Colombia. Por eso puede ser bastante molesto cuando los usuarios tienen problemas para enviar o recibir mensajes.



Una de las dificultades más frecuentes tiene que ver con un aviso que aparece en un mensaje que no se puede visualizar, el cual menciona que este "no es compatible" con la versión de WhatsApp del usuario.

Si bien en ocasiones puede ocurrir que los mensajes no lleguen de forma inmediata, por la calidad de la conexión a internet o porque las personas se encuentran en una zona remota donde no hay señal, el aviso de que un no está disponible puede tener que ver con un problema más complejo.



Para empezar, una de las soluciones más simples pasa por reiniciar el teléfono, aunque en ocasiones podría no ser suficiente con esto.



De acuerdo con el Centro de Ayuda oficial de WhatsApp, en esos casos es clave que los usuarios verifiquen que tienen la versión más reciente de la aplicación, pues con relativa frecuencia se hacen actualizaciones que están disponibles en las tiendas de cada sistema operativo (Google Play en el caso de Android o App Store en el caso de los dispositivos de Apple)



Si no hay nuevas versiones disponibles de la aplicación, el siguiente paso puede ser actualizar el sistema operativo del celular, que también incluye múltiples modificaciones.



Así mismo, es clave verificar que el contacto con el cual se está tratando de comunicar quedó guardado de forma adecuada en su celular.



Si los problemas persisten, otra alternativa es descargar y usar una versión beta de WhatsApp, que se puede obtener de distintas formas dependiendo del sistema operativo del celular.



En el caso de Android basta con convertirse en un "tester" de WhatsApp Beta a través de la página https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/, mientras que en el caso de iOS debe usarse la aplicación TestFlight y luego postularse para acceder a la versión de prueba de WhatsApp.



Vale decir que estas últimas opciones no siempre están disponibles, pues en ocasiones se llena el cupo de personas que prueban la versión de la aplicación.

REDACCIÓN EL TIEMPO