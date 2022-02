Ver el nuevo Motorola Edge 30 Pro produce una mezcla de varios sentimientos: se trata de uno de los más potentes smartphone del mercado, en un empaque de diseño de alta calidad y co unas capacidades gráficas y de cámaras que lo ubican el renglón alto reservado para los grandes del momento.



Su ‘cerebro’, el poderoso Snapdragon 8 Gen 1, augura para el Motorola Edge 30 Pro un éxito fijo para los amantes de la multimedia, el video, las fotos, los juegos y la productividad.

Empecemos por partes: en su interior tenemos lo más reciente de Qualcomm, el muy nuevo Spandragon 8 Gen 1, una plataforma de procesamiento 30% más potente que versiones previas y que están presente en pocos modelos de otras marcas, reservadas a la máxima potencia. Gracias a este ‘cerebro’, el Edge 30 Pro es hasta cuatro veces más veloz procesando aplicaciones de inteligencia artificial (en su cámara, por ejemplo).

Viene complementado con el X65 módem que le da al Edge 30 Pro gran desempeño en comunicaciones móviles 5G y Wigi 6E; también incluye el nuevo GPU Adreno que se encarga de mejorar en un 25 por ciento la eficiencia gráfica junto a tecnologías como VRS Pro y Volumetric Rendering, dos beneficios que se notan claramente al momento de jugar, ver contenidos en video y en general operando la pantalla con animaciones fluidas y efectos de profundidad muy bien logrados.



A propósito, el Motorola Edge 30 Pro cuenta con una pantalla OLED Max Visión de 6,7 pulgadas con resolución Full HD y compatibilidad con HDR10+ para una experiencia en brillo, nitidez y colores diferencial.



Para destacar sus 144Hz de tasa de refresco, la velocidad de parpadeo, que brinda un efecto mas fluido y eficiente en video, imágenes, transiciones y en toda la operación del equipo en pantalla, con sus más de mil millones de colores que está en capacidad de desplegar.

Las cámaras del Motorola Edge 30 Pro

Veamos ahora el set de cámaras principales, posteriores: tiene dos sensores, uno angular y otro gran angular de 50 megapixeles (MP) de resolución cada uno. El principal con estabilización óptica y el segundo con un campo de visión amplio de hasta 114 grados. Motorola incluyó una tecnología llamada Instan All Pixel Focus que permite a cada disparo de fotos y videos captar más píxeles que una cámara normal para mayor nitidez e iluminación.



La tercera cámara de 2MP de resolución encargada de dos cosas muy importantes: aportar el efecto de profundidad a las fotos y los videos, y permitir fotos macro, ideal para hacer acercamientos con enfoque a 2,5 centímetros de distancia de un objeto, para detalles únicos.

Este móvil graba video en resolución 8K (más de 8 veces Full HD).



Ahora bien, su cámara frontal, la selfi, es también sorprendente: tiene un sensor de 60 megapixeles, tal vez uno de los más poderoso del mercado, para fotos y videos personales de gran calidad.



No se puede pasar por algo su calidad de sonido: posee dos parlantes mejorados con Dolby Atmos y una tecnología Snapdragon mejorada para conectividad inalámbrica de audio, que augura una gran experiencia con audífonos sin cables.



Este Motorola Edge 30 Pro llega en colores azul y blanco, aún por definir su precio en Colombia.