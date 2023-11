Estos son algunos de los juegos más baratos para PlayStation 2: inicie su colección

La PlayStation 2 sigue siendo de las preferidas de los amantes de los deportes electrónicos, por esto, le contamos cuáles son los juegos más económicos que puede adquirir e iniciar una aventura digital.



En el 2000, se lanzó al mercado la que se convertiría en la consola de videojuegos más vendida de la historia y es que Sony ofreció a sus usuarios tener ocho mil videojuegos de buena calidad para disfrutar desde la comodidad del hogar.



(Lea también: Krü esports: ¿Qué se necesita para ser un jugador de un equipo de las grandes ligas?).

Entre los que se puede disfrutar en PlayStation 2 están: ‘God of War’’, Kingdom Hearts’, ‘Shadow of the Colossus’, ‘Jak and Daxter’, ‘GTA: San Andreas’, ‘Metal Gear Solid 3’ o ‘Resident Evil 4’, entre otros.



A esto se le añade que Sony, además, introdujo un reproductor de DVD de forma nativa, por lo que en los hogares se llegaba a sentir que se tenía dos objetos (consola y reproductor DVD) en uno por un buen precio.

Sin embargo, si finalizando el 2023 aún quiere disfrutar de PlayStation 2, le contamos cuáles son los videojuegos más baratos con los que puede iniciar su colección.



(No deje de leer: Descubren un nuevo ‘Brutality’ en Mortal Kombat 1 del que no se tenía idea).

Juegos de playStation 2 originales baratos

Scrabble Interactive: 2003 Edition

Este es un juego en el que cada miembro intenta ganar puntos mediante la construcción de palabras en un tablero que tendrá la opción de que sean puestas vertical u horizontalmente. En plataformas como Amazon se puede conseguir en 6 dólares.

RTL Biathlon 2008

Por 10 dólares (Amazon), este juego ofrece una adaptación del deporte biathlon, que mezcla el esquí y el tiro con carabina. Allí se cuenta con 17 pistas, 13 ubicaciones internacionales y experiencia con atletas originales como: Magdalena Neuner, Kati Wilhelm, Michael Greis y Sven Fischer.

God of War 2005

En plataformas como Mercado Libre, se puede ver ofertas de segunda ‘God of War 2005’ por un poco más de 22 dólares. Este juego se desarrolla en una alternativa de la Antigua Grecia donde habitaban dioses y titanes.

Jak II

Este famoso videojuego de plataformas y ciencia ficción desarrollado por Naughty Dog, en el que se deben completar misiones, en Amazon se puede encontrar por 16 dólares.

DTM Race Driver

Este videojuego de carreras lanzado en 2002 que tiene como personaje principal a Ryan McKane, quien busca superar el éxito de su hermano mayor, se puede conseguir en Amazon por casi 7 dólares.



(Le podría interesar: Los 'gamers' y los nuevos retos que llegan con esta generación al sector financiero).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Gatos siameses: ¿cómo logran cambiar el color de su pelaje?

Consejos para iniciar a practicar ciclismo: de carretera o montaña

Aitana se presentó por primera vez en Bogotá: emoción, sorpresas y más en su 'show'