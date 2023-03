Cada vez existen mayores innovaciones en el mundo tecnológico móvil, desde celulares con cámaras y sensores que captan la luna, hasta dispositivos que pueden localizarte satelitalmente sin tener conexión a internet.



Todas estas nuevas tecnologías van de la mano de mejoras en el hardware de los dispositivos, en donde encontramos múltiples cambios incluso en las baterías que usan litio, material que permite cargar el celular con unagran potencia, reduciendo el tiempo de espera.



Aún con toda esta innovación, los usuarios critican que algunos aspectos siguen quedándose en el pasado como el desgaste rápido de las baterías.



(Lea también: Nuevas funciones de Facebook para 2023)

Según el medio especializado en tecnología Xataka, los dispositivos están diseñados para soportar entre 300 y 500 ciclos de carga, que equivalen a las cargas entre 0 a 100 que se realicen. Si tomamos de ejemplo un dispositivo que es cargado por 365 días, este habrá excedido solo en un año el mínimo de ciclos.



(Le puede interesar: La portabilidad de usuarios enfrenta a los operadores móviles: ¿por qué?)



Teniendo en cuenta este limitante, es necesario que comience a regular ciertos usos del dispositivo. La vida útil de este puede extenderse dependiendo del tipo de uso que se le dé y los cuidados necesarios para preservar su batería.

Facebook Twitter Linkedin

Algunas recomendaciones pueden ayudarle a aumentar la vida útil de su dispositivo Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo cuidar su batería?

Xataka expone una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el cuidado de la vida útil de la batería de su celular. Aquí conocerá un resumen de la estrategia.



Evite descargar tu celular por debajo del 20 % de la capacidad de la batería. En algunos dispositivos esto se puede complicar, pues la autonomía no soporta el uso diario, pero es más seguro apagarlos cuando ya se esté por llegar al límite que seguir usándolo hasta que se apague.



(Además: ¿Cómo saber si su teléfono celular tiene NFC?)



El desgaste de la batería siempre es mayor por debajo de los 20 % y por encima del 80 %, porque es cuando el equipo se exige más así mismo para alcanzar los límites bajos o altos de su capacidad total. Por ello, además de respetar el límite anterior, procure que cuando su dispositivo cargue llegue hasta el 80 %.



(Le podría interesar: Samsung OLED, el Smart TV que le brindará a Colombia una experiencia inigualable)

Facebook Twitter Linkedin

Los permisos que les concedemos a las aplicaciones hacen que esta se agote más rápido. Foto: iStock

No es un problema dejarlo cargando toda la noche, en iOS el dispositivo se regula automáticamente y en Android puede buscar aplicaciones que le permitan regular la carga como Advanced Charging Controller; sin embargo, esta y otras de su estilo requiere que tengas el celular 'rooteado'. Si no quiere hacer el proceso, puede optar por aplicaciones que le notifiquen los limites como Battery Charge Notifier.



Ahora bien, la carga rápida ha sido objeto de ovaciones y críticas; por un lado, se agradece que los celulares carguen en menos tiempo, por el otro, se cuestiona si estas altas velocidades dañan paulatinamente la batería. Lo cierto es que los fabricantes ya tienen contemplado el desarrollo del sistema de carga y la velocidad no supone peligros mayores para el dispositivo.



(Además: Los 10 celulares más potentes del mundo en 2023, según reconocida empresa Antutu)



En lo que sí debe tener cuidado es en el tipo de cargador que usa para el dispositivo, pues este si puede suponer un riesgo para su batería. Siempre que pueda utilice cargadores originales, si no encuentra el modelo, procure que la potencia del cargador sea la indicada para el dispositivo.



Finalmente, cuide que el celular no se sobrecaliente. Mantenga el celular cargando en un sitio medianamente fresco, puesto que el dispositivo móvil mientras carga necesitas soltar toda la energía calórica que genera su proceso de carga. Si está en un espacio muy caluroso, la batería puede exceder su capacidad.

Más noticias

- Caída de Silicon Valley Bank, ¿afectaría a emprendimientos de colombianos?



- Binance estrenará tarjeta para pagar con sus criptoactivos



- Meta anuncia el desarrollo de una plataforma que competirá con Twitter