Outlook 365: los 5 secretos que le ayudarán a sacarle el máximo provecho

La tecnología está en constante actualización, lo que muchas veces dificultan la posibilidad de mantenerse al día con todas las herramientas disponibles. Si es usuario de Office 365, debe saber que bajo esta opción Outlook cuenta con una serie de útiles herramientas para poder sacarle el mejor provecho. Estos son cinco consejos que puede aplicar.

Desde hace años, Microsoft ha optado por una serie de licencias a través de las cuales es posible que los usuarios accedan a su información y herramientas desde cualquier lugar y dispositivo. Eso incluye la herramienta de correo electrónico Outlook que representa una solución para la gestión de mails y calendarios de manera que facilita la administración de cuentas profesionales.

A través de Outlook, cuando esta está ligado a una cuenta de Office 365, se tiene acceso a varias aplicaciones y servicios de Microsoft como su suite de productividad que incluye Word, Excel, PowerPoint y más.

Una ventaja de contar con este tipo de licencia, según comparte Microsoft, es que se actualiza constantemente agregando nuevas características y mejoras en seguridad, de manera que los usuarios tengan sus datos protegidos mientras gozan de más herramientas. Para sacar el mayor provecho a Outlook 365 estos son cinco consejos.

Integrar Outlook con Office 365

Aunque parezca algo obvio, el primer paso para los usuarios que cuentan con Office 365 es vincular su cuenta de Outlook para poder acceder a todas las herramientas disponibles que incluyen editar documentos de Office directamente desde el correo, además de colaborar en tiempo real.

Para realizar este proceso se debe abrir la aplicación Outlook y dar clic en Archivo y luego en Nueva cuenta. En la ventana Información de la cuenta vaya a la pestaña Info y luego a la opción de Agregar cuenta. El siguiente paso será introducir la dirección de correo electrónico que desee configurar.

Revise que aparezca la ventana de Opciones avanzadas y de clic en Déjame configurar mi cuenta manualmente, luego pulse en conectar para comenzar la configuración de su correo. El proceso tardará unos segundos y quedará listo.

Cómo organizar correos electrónicos en Outlook 365

Para llevar un control eficiente en su correo de Outlook lo mejor es utilizar las carpetas y subcarpetas para clasificar sus mensajes. Quizá esto ya lo haga normalmente, pero con la herramienta completa es posible establecer reglas para filtrar los correos automáticamente e incluso utilizar etiquetas de color para priorizar los temas.

Puede acceder a estas opciones desde la función de búsqueda avanzada, desde la cual también es posible localizar correos específicos y archivar mensajes.

Organice mejor su correo electrónico en Outlook 365. Foto: iStock

Cómo vincular el calendario con Outlook 365

Pensado para mejorar la productividad, en Outlook 365 es posible aprovechar la función de calendario para lograr una mejor gestión del tiempo. A través de esta opción es posible planificar su día a día, le permitirá crear eventos y reuniones, establecer recordatorios y tener vistas diarias, semanales y mensuales para una mejor organización y que nunca se olvide de nada.

Una ventaja de esta opción es que es posible compartir su calendario con otras personas de manera que coordinar horarios le será mucho más fácil. Y si se trata de un tema laboral entonces puede optar por la integración con Microsoft Teams, desde donde se vinculan todos los contactos empresariales y se puede colaborar en tiempo real.

Qué hacer si Outlook 365 no muestra actualizaciones

Cuando se trata de tecnología es común que tengamos que enfrentarnos a algunos incidentes, por ejemplo a que haya problemas de sincronización, errores de configuración o que no se realicen las actualizaciones en tiempo real. Aunque se trata de algo normal, hay algunas acciones que pueden realizarse ante esa situación.

Lo primero, aunque parezca lo más sencillo, es verificar que se tiene conexión a internet. Si se comprueba el acceso a la red entonces hay que analizar las configuraciones del servidor de correo para, por ejemplo, pedir que la herramienta se actualice todo el tiempo y no tras determinado periodo. También es importante contar con las últimas herramientas de diagnóstico y reparación de Microsoft.

Active la mejor barrera de seguridad en su correo Outlook 365

Si trabaja con información confidencial, lo mejor es reforzar la seguridad en Outlook 365. Para ello basta con activar la autenticación de dos factores y utilizar contraseñas fuertes y únicas, de esta manera cada vez que intente ingresar a su cuenta, especialmente desde un dispositivo nuevo, además de su password, será necesario brindar otra clave de seguridad.

Otra recomendación es estar alerta ante la llegada de correos electrónicos sospechosos, no haga clic en enlaces dudosos ni responda a comunicaciones que no solicitó. Por último, no se olvide de contratar y mantener actualizado un software de seguridad para todos los equipos desde los cuales se conecta a internet.