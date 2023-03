Uno de los gigantes en la industria de la tecnología y el desarrollo de bases de datos en la nube está en búsqueda de mujeres que deseen hacer parte de su nuevo programa de innovación e inclusión social.



La propuesta se da en el marco del programa ‘Oracle Next Education (ONE)’ mediante el cual la compañía busca erradicar las brechas sociales de género y eliminar las barreras que limitan la participación femenina en algunos campos de la industria.

Según la compañía, su principal objetivo es integrar mujeres en el sector de las telecomunicaciones, ya que muchas de ellas estudian carreras relacionadas a esta industria, pero nunca las ejercen debido a la poca oportunidad laboral que hay en el sector.



En el comunicado, la empresa señala que según la Unesco, solo el 3 por ciento de las mujeres en el mundo escogen una carrera relacionada a las tecnologías y que la participación de estas en la industria aumenta significativamente la productividad y creatividad de las empresas.



Oracle también busca que mujeres empiecen a escalar en puestos representativos de las compañías y que exploten el liderazgo femenino que, a veces, se ve opacado en algunas organizaciones.

Según ellos, la misión es que cientos de mujeres sean las líderes y cabezas de grandes empresas al rededor del mundo:



“Estamos comprometidos con impulsar a que más mujeres se capaciten en estas carreras. Una mujer en tecnología dispara un efecto multiplicador que beneficia su crecimiento profesional, permitiéndole incrementar considerablemente su salario, mejorar su calidad de vida y la de sus familias e impactar positivamente en nuestra economía”, comenta Amanda Gelumbauskas, líder de Oracle Next Education Oracle Latinoamérica.

¿Cómo se puede aplicar a la convocatoria?

Este es el proceso, los requisitos y los beneficios que tendrán las aspirantes al programa de ‘Oracle Next Education’:



-Deben ser mujeres mayores de 18 años.



-Las aspirantes no pueden estar trabajando ni estudiando durante el periodo que dure el programa.



-Deben ser mujeres interesadas en hacer parte del mundo digital y las nuevas tecnologías.



-El programa es online y gratuito.



-Tendrán beneficios como el acceso a certificaciones gratuitas cuando estén disponibles y tracks exclusivos de Oracle, como Phyton for Data Science, cloud computing y base de datos.



-Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 al 27 de marzo de 2023.



Las aspirantes deberán ingresar a la página web del programa y verificar los requisitos previos para luego, completar el formulario de inscripción (www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/).



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

