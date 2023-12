Opinión / Hay que enamorarse de Petro para saber cómo derrotarlo

Uri Levine fue el creador de Waze, la plataforma que nos permite gestionar nuestra movilidad de forma más eficiente en cualquier ciudad del mundo. En 2013, es decir, seis años después de concebirla, la vendió a Google por más de 1.000 millones de dólares.



Unos años después, en 2020, hizo lo propio con la plataforma de tránsito público Moovit, vendiéndola por 1.000 millones de dólares a la multinacional Intel.



“Creo que la próxima (venta) no tomará otros siete años”, escribe Levine en su libro Enamórate del problema, no de la solución, que acaba de ser publicado en español en todas las librerías del país.



La semana pasada, caminando por la terminal nacional del aeropuerto El Dorado mientras me dirigía a mi puerta de embarque pasé por el local de la Librería Nacional y me llamó la atención la tapa amarilla chillona del libro. Lo tomé y el titular me atrapó de inmediato, pues siempre he creído en las propuestas disruptivas para trabajar cualquier aspecto de mi vida. Lo compré y comencé a leerlo de inmediato, confiando en aprovechar los consejos de Levine para mi empresa de estrategias digitales y content marketing.



Sin embargo, sucede y resulta, y creo que eso nos está pasando a muchos colombianos, que hoy todo lo que pasa a nuestro alrededor termina desviándose hacia la política, hacia lo que está pasando en el país por cuenta del amenazante gobierno de Gustavo Petro. La zozobra, terror e incertidumbre que se han venido apoderando del país nos han puesto a pensar 24 horas, 7 días de la semana, en política.



Así las cosas, conforme avanzaba en la lectura del ejemplar, empecé a trazar paralelos interesantes. Levine siempre ha desarrollado sus proyectos pensando primero en el problema, y debía ser un gran problema, que afectara a muchas personas, para desde ahí comenzar a desarrollar la solución. Ello me condujo a concluir que nos estamos equivocando como oposición en la forma en la que nos estamos enfrentando al Gobierno.

Desde la oposición hemos sido incapaces de articular y aglutinar un "hecho" que capte toda esa frustración. Y al no poder, o no querer, por comodidad o cobardía, seguimos pegando palazos de ciego.

Salvo unas pocas personas, casi ninguno hemos estudiado ni conocemos a Gustavo Petro ni tampoco a los que lo rodean. Ello nos ha impedido encontrar lo que Levine llama el APM: el ajuste producto-mercado. En el caso político, el APM vendría a ser la narrativa y la estrategia bajo la cual la oposición tendría el control permanente de la agenda, y alejarse así del vaivén al que el Gobierno nos pone a bailar todos los días.



Petro nos pone a hablar de lo que él quiere. Por eso jamás nos centramos en él.

Y al estar tan centrados en la minucia, en el día a día, no estamos comprendiendo absolutamente nada de lo que está sucediendo. “Hay muchas razones para comenzar por el problema”, señala Levine, “además de la posibilidad de crear valor. La historia será mucho más sencilla y atractiva; la gente entiende la frustración y puede conectar con ella”.



La mayoría de los colombianos está hoy frustrada con el Gobierno, con el rumbo del país, con su situación personal, con la de sus empleos y/o negocios. Desde la oposición hemos sido incapaces de articular y aglutinar un “hecho” que capte toda esa frustración. Y al no poder, o no querer, por comodidad o cobardía, seguimos pegando palazos de ciego.



Quizás lo primero que tenemos que conciliar los que no estamos de acuerdo con el destino del país, estemos de la orilla que estemos, es que hay un problema monumental que se llama Gustavo Petro y que antes de que propongamos cualquier solución, debemos enamorarnos de ese problema, conocerlo, estudiarlo. A partir de ahí, las piezas del rompecabezas se armarán por inercia.



O, si tanta pereza nos da, también podemos mirar a quienes ya han hecho este recorrido, como Carlos Alonso Lucio, quien avanza firme con la propuesta, nada descabellada, del juicio político a Petro, arrancando por el que nace en las calles.