De SkyDrive a OneDrive: la nube de Microsoft evoluciona

Microsoft Office 365 ahora está a la vanguardia de la tecnología con su servicio de almacenamiento en la nube. OneDrive es la plataforma en la que, todas las personas que tengan una cuenta Microsoft, pueden guardar sus archivos o documentos en línea y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para los equipos que posean Windows 8 en adelante, el servicio de OneDrive se encuentra incorporado y, por lo tanto, cuando se inicia sesión en el portal Office 365 con una cuenta Microsoft, el usuario recibe inmediatamente 7 GB de espacio para almacenar información en la nube. Los usuarios pueden comprar en línea paquetes de GB en caso de querer aumentar la capacidad.

Ahora bien, ¿cómo se suben los archivos a la nube? Lo primero que tiene que hacer es ubicar en la pantalla de inicio de su computador la aplicación OneDrive.



Una vez haya ingresado a la aplicación debe hacer clic derecho en cualquier parte de la pantalla y deslizar hacia arriba desde el borde de la pantalla para que se despliegue la barra de herramientas de la aplicación.



Debe hacer clic en el botón ‘Agregar archivos’ y seleccionar los que desee guardar. Una vez haya seleccionado los archivos haga clic en el botón ‘Copiar en OneDrive’ y automáticamente se creará una copia en la nube de todos los archivos que haya seleccionado.

Con OneDrive también podrá colaborar con otros compañeros en la edición de archivos de la ‘suite’ de Office: Word, Excel, Power Point y OneNote y si desea compartirlos con otros usuarios que no poseen una cuenta de Office 365 puede hacerlo con la opción ‘Compartir’ y podrá enviar el vínculo o el archivo por correo electrónico.



Si usted no logra encontrar un archivo en su nube o al parecer se han borrado todos sus archivos, en el portal Office 365 encontrará 'el paso a paso' que le ayudará a hallar lo que necesita. En caso de no ser suficiente aquel instructivo, y necesita ayuda personalizada, puede enviar un correo al equipo de soporte técnico de OneDrive.



