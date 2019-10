Zuckerberg dice que Libra no saldrá hasta que EE. UU. no la apruebe

El CEO de Facebook Mark Zuckerberg aseguró que su proyecto de criptomoneda Libra no se lanzará al mercado sin antes tener la aprobación del gobierno de EE. UU.. Para ello, el empresario planea defender la divisa virtual ante un panel del Congreso de los Estados Unidos este miércoles.



Zuckerberg argumentó que Facebook está buscando ofrecer una solución asequible a los métodos existentes para enviar dinero al extranjero. "La gente paga un costo demasiado alto y tiene que esperar demasiado para enviar dinero a sus familias", indicó.

La audiencia en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara se centrará en

el impacto de Facebook en los servicios financieros y los sectores de vivienda, por lo que Libra será un foco principal.



Pero es probable que las preguntas se extiendan a otros temas que han causado controversia para la compañía, incluida la privacidad del usuario, los anuncios electorales y su negocio de publicidad dirigida.



La influencia en el modelo de negocio de publicidad dirigida que lleva Facebook y su posible influencia en las decisiones financieras de los usuarios de Libra es uno de los aspectos que más les preocupan a reguladores europeos y estadounidenses.

Críticas de políticos y legisladores

Cuando David Marcus, el ejecutivo a cargo del proyecto, testificó ante el mismo comité en julio, una de las principales preocupaciones fue la profunda participación de Facebook.



Otras preguntas planteadas por los reguladores han incluido el potencial de Libra para convertirse en una moneda sobre la cual los gobiernos tienen menos control, posiblemente permitiendo la actividad criminal, y si se debe confiar en Facebook con los datos generados por las transacciones en la plataforma.

"Si Facebook no puede construir una nueva criptomoneda global, las compañías tecnológicas en otros países como China podrían intervenir para aprovechar la oportunidad", advirtió Zuckerbeg y agregó: "Mientras debatimos estos temas, el resto del mundo no está esperando (...) Si Estados Unidos no innova, nuestro liderazgo financiero no está garantizado".



Lo que empezó con la esperanza de tener alrededor de 100 miembros, hoy solo tiene 21. La Asociación Libra, el órgano rector de la nueva moneda, se creó oficialmente la semana pasada. Cada uno con tiene el mismo control de voto sobre decisiones importantes de la criptomoneda.



La Asociación comenzó con el apoyo de 27 empresas fundadoras, en las que estaban firmas como PayPal, Mercado Libre, Lyft, Spotify, entre otras. Sin embargo, en las últimas semanas varias de ellas han renunciado al proyecto.

Los miembros del comité tendrán grandes expectativas para el CEO, cuya compañía sigue siendo la cara del proyecto. Una cosa que podrá discutir es cómo

Facebook planea integrar la nueva moneda en productos existentes, como sus aplicaciones móviles WhatsApp y Messenger.



"No esperamos liderar esos esfuerzos en el futuro", dijo Zuckerberg en su testimonio escrito, publicado el martes. "La Asociación Libra ha sido creada, tiene una estructura de gobernanza establecida y de ahora en adelante impulsará el proyecto". Así mismo, enfatizó que Facebook no formará parte del lanzamiento del sistema de pagos Libra en ningún lugar del mundo hasta que los reguladores de EE. UU. lo aprueben.



"La última vez que testifiqué ante el Congreso, hablé de tener una visión más amplia de nuestra responsabilidad. Eso incluye asegurarse de que nuestros servicios se utilicen para bien y prevenir daños", añadió el director ejecutivo de Facebook.

A pesar de que ha sido objeto de críticas desde la presentación del proyecto en junio,

Facebook ha tratado de mantener el enfoque en el objetivo principal de Libra: satisfacer una necesidad real en el espacio de las transferencias internacionales de dinero.



Por su parte, en julio, Facebook aseguró ante ante el comité financiero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que no pondrá en funcionamiento su criptomoneda Libra hasta que se hayan aclarado todas "las preocupaciones regulatorias y se hayan recibido las aprobaciones apropiadas".



