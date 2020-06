Zoom censuró conmemoración de masacre de Tiananmén

En abril de 1989, el líder chino Hu Yaobang murió de un infarto en mitad de una reunión del Partido Comunista de China. A principios de los 80, ocupó cargos importantes dentro de esa institución: fue presidente del Comité Central y secretario general. Sin embargo, sus posiciones eran consideradas como reformistas, por lo cual tuvo algunos roces con otros líderes políticos.

En 1987, fue destituido de su puesto debido a unas fuertes protestas estudiantiles que se desataron en China y por las que los miembros más conservadores del Partido Comunista lo responsabilizaron. Según muchas de esas voces, las posiciones de Hu eran demasiado progresistas.



Apoyaba, por ejemplo, el restablecimiento de derechos de las personas que fueron perseguidas durante la Revolución Cultural, que fue impulsada por Mao Zedong con el objetivo de borrar todos los vestigios del capitalismo en la sociedad china.

Hu era respaldado, sobre todo, por los estudiantes chinos, quienes disentían de algunos de los caminos que estaba tomando su país en los años 80. El anuncio de su muerte, a los 73 años, generó una oleada de protestas que se agudizaron entre abril y junio de 1989.



El 3 de junio de ese año, el ejército chino fue enviado a la plaza de Tiananmén, ubicada en la capital, Pekín, para dispersar a los manifestantes a la fuerza. Aún no se conoce el número de personas que falleció en la masacre, pero se apunta a que fueron cientos.



Su ejecución fue condenada por la comunidad internacional casi que de manera unánime y en China este es considerado un tema sensible. Algunas voces críticas señalan al gobierno de ese país de intentar borrar este hecho de la memoria colectiva.

La censura de Zoom

Zhou Fengsuo, uno de los líderes estudiantiles que protagonizó las protestas prodemocráticas en 1989, utilizó la plataforma de videollamadas Zoom, que se ha vuelto especialmente famosa durante la pandemia del coronavirus, para hacer un evento virtual en conmemoración de la masacre de Tiananmén en Estados Unidos.



La intención era realizar un conversatorio entre líderes que estaban en ese país y otros que aún se encuentran en China.

Según informa el diario 'The New York Times', el evento se llevó a cabo el pasado 31 de mayo. Pero la cuenta de Fengsuo fue suspendida poco después.



Zoom admitió haberla bloqueado y la restauró el pasado 7 de junio. La explicación que dio era que los usuarios que se encontraban en China no estaban cumpliendo con las leyes locales y que son respetuosos de las normas en cada uno de los países en los que operan.



"Me sorprendió y decepcionó lo que sucedió", dijo, Fengsuo, citado por el 'The New York Times'. Además, señaló: "No podemos soportar que una empresa estadounidense imponga restricciones de estilo chino a los usuarios en Estados Unidos".



Más tarde, la empresa admitió que sus decisiones no debían haber afectado a usuarios de ese y otros países del mundo. "Nos esforzamos por limitar las acciones tomadas solo para cumplir con las leyes locales", señaló Zoom. "Nuestra respuesta no debería haber afectado a los usuarios fuera de China continental", agregó.



Según el 'The New York Times', las cuentas de Zoom de otros activistas incómodos para el gobierno chino parecen haber sido suspendidas de forma similar.

