¿Cuáles fueron los videos en YouTube más vistos en Colombia en 2020?

La popular plataforma de videos YouTube presentó la lista de los contenidos que más vistas generaron durante todo este 2020 en Colombia. En el listado se encuentra los contenidos con mayor tendencia, los videos musicales, los creadores con más visitas y los creadores emergentes.



El aumento del consumo de videos dentro de YouTube fue de un 45 por ciento en Colombia durante la pandemia, según una encuesta de Talkshoppe. Además, 190 canales en el país superaron el millón de suscriptores.



(Le puede interesar: 'Baby Shark' se convierte en el video más visto de YouTube)

Así mismo, las horas de contenido subidos a la plataforma de videos de Google aumentó 260 por ciento en Colombia durante este 2020.



Las principales tendencias estuvieron en música urbana, videojuegos, historias familiares y videos de ejercicios en casa.



(Además: UE demanda a Apple porque iPhones se desgastan demasiado rápido)

Top 10 de videos de mayor tendencia

1. Rosalía, J Balvin - Con Altura (PARODIA/Parody) ft. El Guincho | ‘COBERTURA’ | - Jonatan Clay

2. Reaccionando a mis memes #5 - AuronPlay

3. Gran Final - #FreeFireLeague | Clausura 2020 - Free Fire - LATAM

4. Me quedé calvo - Ninjala - Fernanfloo



(Lea también: Las profesiones que podrían desaparecer por la Inteligencia Artificial)

5. Roast Yourself Casero - La Familia de Ami Cap #9 - Go Ami Go!

6. Primera fiesta de cumpleaños de Kima - Kimberly Loaiza

7. Spaceman Looking for Earth|Acrylic Painting on Canvas Step by Step #367|Satisfying Masking Tape ASMR - Serena Art

8. Tengo el teléfono Huawei que se dobla ¿Vale la pena gastar tanto? | Huawei Mate XS - Luisito Comunica

9. 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House - Mr. Tfue



(Le recomendamos leer: Gundam, el robot gigante de Japón, dio sus primeros pasos)

10. The Juanpis Live Show - Entrevista a Julián Román - Juanpis González

Top 10 de videos musicales

1. Maluma - Hawái (Official Video) - MalumaVEVO

2. Tainy, J. Balvin - Agua (Music From "Sponge On The Run" Movie) - jbalvinVEVO

3. Rauw Alejandro & Camilo - Tattoo Remix (Video Oficial) – RauwAlejandroTv



(Además: Amazon ya trabaja en una computadora cuántica, ¿de qué se trata?)

4. Jay Wheeler - La Curiosidad ft. Myke Towers (Official Video) - Jay Wheeler

5. Karol G - Ay, Dios mío! (Official Video) - KarolGVEVO

6. Myke Towers - Diosa (Video Oficial) - Myke Towers

7. Camilo - Vida de Rico (Official Video) - CamiloVEVO



(Lea también: Aprenda a configurar su WhatsApp para evitar robo de datos)

8. J Balvin - Rojo (Official Video) - jbalvinVEVO

9. Camilo - Favorito (Official Video) - CamiloVEVO

10. Yo Perreo Sola - Bad Bunny (Video Oficial) - Bad Bunny



(Lea también: Buscador de stickers en WhatsApp ya está disponible)

Top 10 de creadores de contenido

1. TheDonato



2. Los Montañeros



3. AuronPlay



4. Mikecrack



5. Yolo Aventuras



6. MrStiven Tc



7. Luisito Comunica



8. Nubia e hijos



9. Kímberly Loaiza



10. E-MasterSensei



(Lea también: Paso a paso: así es el trámite para la cédula digital)

Top 10 de creadores de contenido emergentes

1. Los Montañeros



2. Nubia e hijos



3. Gymvirtual



4. Invictor



5. Fausto Murillo



6. Coloridas



7. Rod Contreras



8. Fede Vigevani



9. JeanCarlo León



10. Acenix

También le puede interesar:

- La tecnología con la que podrían vigilar tus gestos en el trabajo



- Multan a Apple por mentir sobre resistencia al agua de su iPhone



- Así es la app de Google que le paga por hacer tareas con su celular



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET