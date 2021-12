Estos son los videos en YouTube que más vieron los colombianos en 2021

Ya falta un mes para terminar el año y Google decidió presentar el consolidado de los contenidos que fueron más consumidos dentro de su plataforma de videos YouTube durante este 2021.



Entre las tendencias vistas este año, señaló la compañía, está el crecimiento sostenido de consumo de contenido de temas referentes a videojuegos, que es una de las categorías más importantes.



Por otro lado, los videos de influencers, así como lanzamientos musicales de géneros como el reguetón y la música urbana ocuparon los lugares de los contenidos más vistos dentro de la plataforma.



Top de videos más populares

1. Free Fire World Series 2021 – Finales | Garena Free Fire



2. Mercando - Los Montañeros

3. No encuentro a Kima 😱 Broma pesada a mi esposo #CumpleelretoKIM5 | Kimberly Loaiza

4. Así reaccionaron mis hijos y familiares ante la llegada de mi bebé | Criss Hurtado

5. Probando comida callejera en COLOMBIA | ¿La verdadera arepa? | Luisito Comunica

6. Yo no soy Fernanfloo!! - Omegle | Fernanfloo

7. ¿Tienes plátanos verdes? Mira lo que puedes preparar. Te enseño una receta deliciosa (2) | DiviChef

8. Ciclismo BMX Racing - Repetición de semifinales y finales de Racing | Evento Completo | Marca Claro

9. How to Draw a Couple Walking in the Rain / Red Acrylic Painting | Jay Lee Painting

10. Colombia vs Chile (3 - 1): resumen del partido – Eliminatorias Sudamericanas | Gol Caracol

Top de videos musicales

1. Karol G, Mariah Angeliq – El Makinon (Official Video)

2. Ryan Castro - Jordan (Video Oficial)

3. Karol G, Anuel AA, J. Balvin - Location (Official Video)

4. Bad Bunny - Yonaguni (Video Oficial)

5. Rauw Alejandro - Todo de Ti (Video Oficial)

6. Ban Bunny x Rosalía - La noche de anoche (Video Oficial)

7. J. Balvin, Maria Becerra - ¿Qué Más Pues? (Official Video)

8. Rauw Alejandro - 2/Catorce (Video Oficial)

9. Sebastián Yatra, Myke Towers - Pareja del Año (Official Video)

10. Gera MX, Christian Nodal - Botella Tras Botella (Video Oficial)

Top de creadores populares

1. Mikecrack



2. Los Montañeros



3. Kimberly Loaiza



4. Invictor



5. TheNino



6. Acenix



7. TheDonato



8. ElTrollino



9. Golemcito Games



10. Luisito Comunica

El género reguetón fue el más consumido en Colombia en YouTube. Foto: iStock

Top de creadores revelación

1. MrDs4



2. César Pantoja



3. Criss Hurtado



4. Cocinando con Ninfa



5. DomiDios



6. The MarZy



7. Spreen



8. Cecia Loaiza



9. Rodolfo Ruben Barone



10. WinnerMax

Top de creadores de Shorts

1. Danny Fitt



2. Leslie Mckenzzie



3. Inmagic



4. Palomares Magic



5. RB playing



6. Luis Méndez



7. Jere Parre



8. Doris Jocelyn



9. Chingu amiga



10. Terbuz

