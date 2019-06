YouTube necesita proteger a los niños o sufrirá sanciones

El consumo de videos por parte de los niños en YouTube es uno de los debates más exigentes que enfrenta este popular servicio, de propiedad de Google y que sigue a ese motor como el segundo mayor buscador en internet en el mundo. Según reportes de prensa, YouTube estaría considerando medidas radicales como mover todos los videos infantiles hacia su aplicación YouTube Kids para así evitar que los más pequeños queden expuestos a contenido inapropiado y evitar sanciones.

Esto implicaría que todos los contenidos protagonizados por menores o los videos que estén dirigidos a este público ya no estarían en el portal principal. La decisión es compleja teniendo en cuenta que dichos videos se encuentran entre los más populares y son atractivos para el modelo de publicidad de la firma. Por ejemplo, en 2018, el famoso canal Ryan Toys Reviews, protagonizado por un niño de 9 años, recibió 22 millones de dólares por publicidad en sus videos.



Según los reportes, YouTube podría optar por medidas menos drásticas y suspender el sistema de recomendaciones automático en los videos infantiles. Ello responde a una encendida polémica que despertó el sistema de recomendaciones hace un par de semanas. Un reportaje de The New York Times denunció la existencia de ‘madrigueras de conejo’: al exponerse a contenidos nocivos, los usuarios resultan arrastrados a videos cada vez más controversiales, tóxicos y violentos, por ser los que mantienen a las audiencias conectadas la mayor cantidad de tiempo.

Así mismo, meses atrás, un bloguero denunció la existencia de ‘agujeros de gusano’ en los que al visualizar contenidos de niñas, un par de clics después, gracias al algoritmo de recomendaciones, los usuarios solo visualizaban recomendaciones de videos de niñas. Aunque los contenidos eran inocentes (niñas practicando gimnasia o haciendo ballet), usuarios de la red social utilizaban los comentarios para etiquetar momentos específicos y hacer insinuaciones pedófilas.



Los reclamos no son solo de los padres y de varias organizaciones sociales, sino también de marcas como Disney, Epic Games y McDonald’s que decidieron retirar sus anuncios en febrero pasado por las denuncias.



Según agencias, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. está investigando las acusaciones de que YouTube ha infringido las reglas sobre la recopilación de datos y la publicidad para niños.

Una 'app' infantil

Según ha dicho la directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, esta responsabilidad es su “prioridad numero uno”.



Tras varios reclamos de la comunidad a finales de 2017, en 2018, YouTube dedicó recursos a la seguridad infantil y creó un consejo asesor externo. Solo en el primer trimestre de 2019, la compañía eliminó mas de 800.000 videos por violaciones a su política de seguridad infantil. También está trabajando en la inclusión de un ícono que le recuerde a los niños que deben ‘tomarse un descanso’ después de pasar mucho tiempo en la pantalla.



YouTube Kids fue creada hace cuatro años con el objetivo de filtrar los videos del sitio principal y habilitar los que fueran aptos para niños. Pero menos de dos meses después de su lanzamiento ya había recibido denuncias como la de la coalición Campaña por una Niñez libre de comerciales, que indicó ante la FTC haber hallado contenido “no solo perturbador, sino potencialmente dañino” en esa plataforma.



Según Bloomberg, los niños que usan YouTube superan de lejos a los que se mantienen en YouTube Kids. Mientras que el sitio principal tiene más de 1.900 millones de usuarios únicos mensuales, la aplicación infantil es usada por apenas 80 millones cada mes.



Según fuentes de la compañía, los niños que miran YouTube Kids tienden a cambiar al sitio principal de YouTube antes de cumplir los trece años. Otras versiones dan cuenta de que el ‘salto’ a la plataforma principal ocurre alrededor de los siete años. Pese a su menor uso, YouTube Kids ha tenido sus propios escándalos: De videos perturbadores de adultos que hacían bromas pesadas a niños hasta contenidos animados alterados que mostraban a personajes como los cachorros de Paw Patrol o a Peppa Pig con armas o incitando a la violencia.



Un estudio de la firma Insight Strategy Group, que encuestó a cerca de 12.000 niños y padres estadounidenses sobre su comportamiento en línea este año, encontró que alrededor del 97 por ciento de los niños usan YouTube y YouTube Kids. Así mismo, asegura que los niños entre los cinco y los doce años informaron que pasan mas tiempo en YouTube que en cualquier otro lugar, incluyendo al popular juego Fortnite y a la red social Instagram.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET