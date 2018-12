El video con más dislikes en la historia de YouTube

YouTube Rewind 2018, el video que resume los temas y los acontecimientos más importantes del año en la plataforma, se ha convertido en el contenido con más dislikes de la historia de YouTube. El video, que tiene una duración de ocho minutos, superó el videoclip de la canción de Justin Bieber ‘Baby’, que hasta el momento tenía 9.8 millones de ‘no me gusta’. En una semana, el recuento anual de YouTube ya cuenta con 10 millones de ‘dislikes’ y alrededor de dos millones de likes.

Al principio del filme se ve al actor Will Smith hablando sobre el recuento y sugiriendo la importancia del videojuego Fortnite y el youtuber estadounidense Marques Brownlee, que cuenta con cerca de siete millones de suscriptores.



A continuación, comienzan a aparecer populares youtubers como Luzu, GamingWithKev, Liza Koshy, Casey Neistat, Wengie e incluso los colombianos Paula Galindo (Pautips), Sofía Castro y Ami Rodríguez.

Sin embargo, algunas de las personas que participaron en el video criticaron el resultado final de la publicación. Algunos consideraron que se les dio demasiada relevancia a personas que no hacen parte de la comunidad de YouTube como Ninja, streamer estadounidense de Fortnite en Twitch, el presentador británico John Oliver e incluso el mismo Will Smith. En su lugar, reclamaron que no aparecieron youtubers tan importantes como PewDiPie, quien fue criticado este año por incluir comentarios antisemitas en sus videos.



Precisamente, Marques Brownlee publicó un video en su canal de YouTube en el que explicó su opinión al respecto: “El problema es muy simple. Youtubers, creadores y audiencias ven una cosa, y YouTube, que hace el video, piensa otra muy distinta”, dice Brownlee.



“YouTube Rewind es una celebración para hacer un recuento de los grandes youtubers y los eventos más importantes. Año tras año se han incluido más momentos. En un cierto punto YouTube empieza a verlo diferente. Es obviamente una compañía que busca hacer dinero y la forma de hacerlo es mezclar anunciantes con contenido. El recuento se ha convertido en un espacio para mostrar lo mejor que se puede ver en YouTube para los anunciantes", afirma.



TECNÓSFERA