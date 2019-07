YouTube hizo cambios a reglas de Copyright, en beneficio de creadores

Los reclamos por el uso de una canción de fondo o por mostrar partes de una película son algo que ocurre a menudo en YouTube y que hace parte de una estrategia de la red social de videos que usa inteligencia artificial para evitar plagios y violaciones a los derechos de autor de obras protegidas. Sin embargo, esta semana se conoció que la compañía facilitará el proceso para que los conocidos creadores de contenido o youtubers puedan defenderse de las quejas.

En adelante, cuando un titular de derechos de autor (como una casa disquera, una productora de cine o un estudio de videojuegos) quiera hacer un reclamo a un canal por utilizar su material sin permiso, tendrá que especificar exactamente cuál es el intervalo del video en el que se encuentra el contenido protegido.



La decisión de YouTube representa una ayuda para los creadores de contenido que sean acusados, pues les permitirá editar sus videos y eliminar las piezas exactas que entren en conflicto y no remover todo el video sin saber cuál es la acusación.



Este cambio solo se aplicará a los reclamos manuales de la plataforma, es decir, los que hacen los propietarios de derechos cuando detectan que un canal usó contenido de su propiedad sin permiso y lo notifica directamente a YouTube y al creador correspondiente.



El tema no cubre a la tecnología del Content ID, que detecta material protegido y compara un video subido a YouTube con una base de datos de archivos que proporcionan los titulares de derechos, para realizar bloqueos automáticos.

Las nuevas reglas podrían responder, de alguna manera, a las quejas de muchos creadores de contenido de la plataforma que se vieron afectados por los reclamos manuales que hacían los titulares de derechos, ya que la plataforma decidía desmonetizar automáticamente el video y remitir los ingresos al reclamante.



Un ejemplo de ello es el youtuber español El Rubius, cuyo canal a la fecha cuenta con 35 millones de suscriptores. En enero de este año, el creador de contenido se quejó en un trino porque una disquera se estaba llevando toda la monetización de un video de 10 minutos publicado en su canal, en los que solo utilizaba cinco segundos de una canción del titular de derechos.

10 minutos lleva subido el video y ya hay una discografica que ha puesto un claim a mi video por usar una cancion durante 5 segundos. Solo por ese cacho se van a llevar el 100% de los ingresos que genere el video. Nice :) — elrubius (@Rubiu5) 28 de enero de 2019

En su momento, la plataforma respondió a estas quejas con términos como el 'uso legítimo', que es "una doctrina jurídica que permite reutilizar el material protegido por derechos de autor en ciertas circunstancias sin necesidad de obtener el permiso del propietario de esos derechos", según afirman las políticas de derechos de autor de YouTube.



Sin embargo esta regla no aplica a todos los países (por ejemplo no existe en Colombia), pues YouTube también ha dejado claro que "cada país tiene sus propias leyes para determinar cuándo es correcto utilizar material sin el permiso del propietario de los derechos de autor", por lo que sus respuestas podrían resultar insuficientes para quejas de realizadores de todo el mundo.



Aunque el nuevo anuncio no resuelve del todo las quejas de los creadores de contenido, quienes argumentan que se encuentran en una posición injusta con respecto a los titulares de derechos y la plataforma, este paso por lo menos exige más especificaciones a quienes reclaman, y da mayor flexibilidad a youtubers y propietarios de canales, para corregir sus videos y no perder monetización.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET