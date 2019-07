Un YouTube sin anuncios para niños, ¿la solución a la polémica?

En medio de exigentes debates sobre el consumo de videos por parte de niños en YouTube, según reportes, Joseph Simons, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) preguntó a los defensores de la privacidad de los niños si la medida de deshabilitar los anuncios en los videos dirigidos a los menores resolvería sus preocupaciones.

El cuestionamiento tiene lugar en un momento en el que la plataforma de videos más grande del mundo viene considerando cambios radicales como mover todos los videos infantiles hacia su aplicación YouTube Kids, suspender el sistema de recomendaciones automático en los videos infantiles o inhabilitar la publicidad en este tipo de contenidos para evitar que los más pequeños queden expuestos a contenido inapropiado y a su vez, evitar sanciones.



En los últimos meses, el regulador comercial ha avanzado en investigaciones contra la plataforma. Si lo considerara necesario, la FTC podría multar a YouTube.

De acuerdo con fuentes cercanas consultadas por Bloomberg, durante una llamada realizada el 1 de julio, el presidente de la FTC Joseph Simons y el comisionado republicano Noah Phillips sugirieron que YouTube no debería mover todo el contenido de los niños a una plataforma separada. Si no que, de lo contrario, debería inhabilitar la publicidad para cumplir con una ley estadounidense que prohíbe recopilar información sobre niños menores de 13 años sin el permiso de los padres.



Los dos grupos que participaron en la convocatoria, la Campaña por una Infancia sin Comerciales y el Centro para la Democracia Digital, escribieron en una carta publicada el 3 de julio, que no estaba claro si deshabilitar la presentación de anuncios detendría la recolección de datos de los menores. Así mismo, plantearon que los creadores de contenido, youtubers y canales infantiles, probablemente se opondrían a eliminar los anuncios porque afectaría su capacidad de monetizar los videos y obtener ingresos por ellos. .



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET