Retos peligrosos: el lado más estúpido de la red

YouTube ha ampliado sus políticas de control de contenido y ha añadido directrices que prohíben subir videos con bromas o retos que pongan en peligro la salud física o psicológica del usuario. A través de su web, la plataforma de videos, propiedad de Google, publicó una actualización de sus normas en la que hace énfasis en los límites a la hora de publicar contenidos relacionados con retos virales en su plataforma.

La compañía señaló que los videos que puedan causar algún daño, tanto físico como emocional a los usuarios, serán eliminados. Estas nuevas directrices no solamente hacen referencia a los videos, sino también a todo el contenido que se puede generar dentro de la plataforma, incluidos los comentarios, las imágenes en miniatura, los enlaces o los chats en vivo.



YouTube ha señalado que “es el hogar de muchos desafíos y bromas virales, pero debemos asegurarnos de que lo divertido no cruce la línea para que también sea dañino o peligroso”. Por ello, la compañía ha actualizado sus pautas externas “para dejar claro que prohibimos los desafíos que representan un riesgo de peligro grave o de muerte, y las bromas que hacen que las víctimas crean que están en peligro físico, o causan que los niños experimenten una angustia emocional grave”.



En ese sentido, bromas como hacer creer a un niño que sus padres han muerto serán rápidamente eliminadas de la web y los usuarios que lo hayan subido serán castigados. La prohibición también se extiende a chistes “en los que exista una percepción de peligro de daños físicos reales” como por ejemplo fingir un robo en un hogar o un atraco armado.



La actualización de las políticas de YouTube se produce después de las polémicas generadas el año pasado por varias bromas o retos virales en los que los creadores protagonizaban acciones de este tipo. Uno de los más sonados fue el reto ‘Bird Box’ o ‘Bird Challenge’, que hace referencia a la película de Netflix del mismo título. En ella, el personaje interpretado por Sandra Bullock habita un mundo apocalíptico en el que las personas viven con los ojos vendados para evitar ser poseídos por una fuerza oculta. El reto consiste en subir videos a internet llevando a cabo tareas cotidianas como caminar por la calle, bañarse o conducir con los ojos vendados.

A principios de enero, Netflix publicó un comunicado en el que pidió a sus seguidores no realizar estas prácticas: “Por favor no se lastimen con este desafío del Bird Box Challenge. No sabemos cómo empezó esto, y apreciamos el amor, pero Boy and Girl (los personajes infantiles de la película) tienen un solo deseo para 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes”.



En el caso de que alguien suba algún video con este tipo de contenido, la compañía lo eliminará e impondrá una restricción de 90 días en algunos de sus privilegios, como la retransmisión en vivo.



Si alguien incumple las políticas tres veces en ese plazo, entonces la compañía procederá a eliminar la cuenta del usuario que haya compartido ese contenido.

Otras medidas

Durante el 2018, YouTube ha venido anunciando diferentes medidas para eliminar los contenidos que violen sus políticas.



En diciembre del año anterior la compañía informó que solo en el tercer trimestre retiró más de 50 millones de videos y 224 millones de comentarios por violaciones a sus políticas. Según YouTube, gracias a las herramientas automatizadas de detección, se logró identificar contenido extremista, desnudez y spam. El reporte también indica que en este año, el servicio eliminó cerca de 1,67 millones de canales y un total de 50,2 millones de videos, que estaban disponibles en ellos.



Por otro lado, en julio del 2018 la plataforma realizó la inversión de 25 millones de dólares para luchar contra la propagación de noticias falsas, especialmente en coberturas urgentes y de última hora.



Respecto a las escenas de violencia incluidas en videos para niños, e incluso en contenidos tan populares como los de las series Peppa Pig y Paw Patrol, la plataforma se comprometió a implementar con mayor alcance las políticas de restricción de la edad para que los contenidos de ‘entretenimiento familiar con humor adulto’ aparezcan disponibles solo para personas mayores de 18 años.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

* Con Europa Press y agencias.