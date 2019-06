YouTube dará más control a usuarios sobre recomendaciones que reciben

La plataforma de videos YouTube anunció que hará tres cambios importantes en su plataforma en los próximos días, con el fin de que los usuarios tengan más control sobre los videos que aparecen en su página de inicio y en los 'Up Next', es decir, las sugerencias de contenido.

Aunque YouTube ya trabaja con un algoritmo para personalizar las sugerencias de videos, este nuevo cambio pretende poner al usuario, literalmente, "en el asiento del conductor".

En primer lugar, se incluirá un nuevo comando en la parte superior de la página de inicio y en la zona de 'autoplay' donde los usuarios podrán explorar más fácilmente temas de su interés y descubrir videos de acuerdo a sus gustos. La nueva función serán un tipo de etiquetas con nombres como 'Subidos recientemente', o temas como 'cocina', 'autos', o el nombre de canales visitados con frecuencia.



Esta función estará disponible para los usuarios registrados en inglés en la aplicación de YouTube para Android y la plataforma afirmó en un comunicado que "pronto estará disponible en iOS, escritorio y otros idiomas".



Otra nueva función le permitirá eliminar las sugerencias de canales que no desea ver. "Aunque hacemos todo lo posible para sugerir videos que disfrutarás, no siempre lo hacemos bien, por lo que te ofrecemos más controles para cuando no lo veamos", escribió en un comunicado Essam El-Dardiry, director de producto de YouTube.



Para acceder a esta nueva función deberá tocar el menú de tres puntos al lado de un video en la página de inicio o en la reproducción automática y seleccionar la opción "No recomendar canal".



Finalmente, los usuarios podrán acceder a información sobre el porqué reciben una recomendación. La plataforma dijo que muchos usuarios se sorprenden al recibir recomendaciones de canales que no han visto, esto sucede cuando otros espectadores con intereses similares han visto ciertos canales. "Nuestro objetivo es explicar por qué estos videos aparecen en tu página de inicio para ayudarte a encontrar videos de los nuevos canales que te gusten", afirmó la compañía.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET