YouCare, la camiseta inteligente capaz de salvar vidas

La tecnología del futuro ya está presente en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (España), donde el 5G se ha hecho un año más con el protagonismo gracias a un sistema de hologramas tridimensionales y a tamaño real que promete revolucionar las comunicaciones a distancia.



Entre los éxitos presentados del 5G, está la camiseta "YouCare" de la compañía ZTE, una pieza de ropa capaz de analizar parámetros biovitales con sensores casi imperceptibles colocados en la tela. Este instrumento de "control remoto de salud" funciona mediante el envío de estos parámetros a una unidad de control que, a su vez, registra los datos y los convierte en formato digital para transmitirlos posteriormente a un teléfono móvil o a un reloj inteligente.



En palabras del presidente de la Cruz Roja italiana, Francesco Rocca, que colabora en este proyecto, "es un invento que cambiará la vida y la calidad de los servicios médicos domiciliarios y remotos, mejorando la asistencia a muchos ciudadanos con problemas de salud y personas vulnerables que sufren enfermedades crónicas".



De hecho, ZTE también tiene previsto participar este lunes en otro ambicioso proyecto, esta vez de la mano de Orange, al guiar desde el congreso y en remoto con tecnología 5G un barco real que estará situado a cientos de kilómetros, en el puerto de Valencia, en el este de España.



En el ámbito sanitario, destaca también un gorro quirúrgico desarrollado por la empresa Robinhat y el centro Eurecat, que permite a profesionales sanitarios grabar las cirugías y realizar conexiones en directo gracias a una diminuta cámara integrada de quita y pon. Es un primer prototipo que busca sustituir la presencia de cámaras y móviles no esterilizables en salas de operaciones y que ofrece un mecanismo "touchless" o sin contacto físico con sensores laterales y un láser de precisión.



La tecnología sin contacto también se ha hecho un hueco en el 4 Years From Now (4YFN), el salón de emprendedores del MWC, donde una máquina automática de café que funciona con la mirada ha causado furor entre los asistentes. Este artilugio, de

la compañía Irisbond y Grupo Azkoyen, funciona mediante avanzados algoritmos basados en inteligencia artificial y permite al usuario seleccionar el producto que desea sin necesidad de tocar con las manos, una solución que se presenta como idónea para ayudar a evitar contagios en plena pandemia de covid-19.



