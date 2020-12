Aunque se burló de Apple, Xiaomi no incluirá cargador en nuevo celular

A mediados de octubre del 2020, la empresa de tecnología Apple presentó cuatro nuevos productos, entre ellos el iPhone 12.



También hizo un anuncio que llamó la atención y que generó burlas y críticas: para ayudar al medio ambiente y reducir las emisiones de carbono, los nuevos celulares no tendrán cargadores ni audífonos.



Apple argumentó su decisión diciendo que, de este modo, se ahorrará 2 millones de toneladas métricas de carbono al año.



Entre los que salieron a hacer mofa de la medida tomada por la empresa de la manzana estuvo la compañía china de tecnología Xiaomi, una competidora directa.



En un tuit que publicó en su cuenta de Twitter en español, Xiaomi escribió: “Hemos soñado que nuestros ‘smartphones’ venían sin cargador en la caja. Afortunadamente, solo era una pesadilla”.



Buenos días #MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja 😰😰😰



Afortunadamente solo era una pesadilla⚡️⚡️⚡️ — Xiaomi España (@XiaomiEspana) October 14, 2020

Pues bien, en cuestión de dos meses las cosas cambiaron…



La decisión de Xiaomi

En la red social china Weibo, Xiaomi hizo oficial que no incluirá en su nuevo celular, el Mi 11, el cargador.



“Todo el mundo tiene muchos cargadores inactivos. Esto es un problema para el medio ambiente. Somos conscientes de que es posible que esta decisión no se comprenda, pero Mi 11 canceló el cargador y respondió al llamado de protección ambiental”, informó la empresa.



Así las cosas, se une a Apple y a Samsung (con su modelo Galaxy S21) como las empresas que no incluirán el cargador, según información de la web especializada ‘Hipertextual’.



Oficialmente, el Mi 11 será presentado este lunes 28 de diciembre y, entre otras características, tendrá audio Harman Kardon, el sistema operativo Snapdragon 888 y mejoras en la seguridad y en la luz.



¿Problemas con Apple?

Hay un lugar en el mundo en donde Apple sí tendrá que vender sus nuevos productos con cargador: Brasil.



¿Por qué? Porque una organización dedicada a la defensa del consumidor, la Fundación Procon-SP, hizo la solicitud.



Según la entidad, Apple no ha demostrado que no incluir el cargador ayudará a reducir la contaminación y tendrá que presentar un proyecto de reciclaje sustentable. Antes de eso, deberá entregar los celulares con cargador.



Tendencias EL TIEMPO