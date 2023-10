X (Twitter) permite limitar las respuestas de las publicaciones a usuarios verificados

La plataforma propiedad de Elon Musk, X, anunció el lanzamiento de una innovadora función destinada a combatir las respuestas no deseadas de 'spam' generadas por 'bots'.



Con esta nueva característica, los usuarios tendrán la capacidad de restringir las respuestas a sus publicaciones únicamente a aquellos que cuenten con la verificación de la plataforma.

Esta medida se suma a las opciones previamente existentes que X había implementado en el año 2020. En ese momento, la plataforma permitió a los usuarios decidir quiénes podían responder a sus publicaciones en la red social.



Posteriormente, en 2021, se amplió esta funcionalidad para que los usuarios tengan control sobre quiénes pueden responder a sus publicaciones después de que estas hayan sido compartidas en la plataforma.



La última actualización de X introduce una opción adicional dentro de esta funcionalidad, permitiendo que las respuestas solo estén disponibles para usuarios verificados. La plataforma anunció esta novedad a través de una publicación oficial, especificando que solo aquellos usuarios suscritos y verificados por la red social podrán participar en las conversaciones de dichas publicaciones.



. Foto: iStock / Twitter @theapplehub

Esta nueva función ofrece a los usuarios un menú de opciones donde pueden elegir entre permitir respuestas de cualquier usuario, únicamente de cuentas verificadas, de cuentas seguidas o de las cuentas mencionadas en la publicación.



El CEO de X, Elon Musk, ha destacado la utilidad de esta herramienta para combatir el 'spam' generado por 'bots' no verificados. Afirma que esta medida ayudará significativamente a evitar respuestas de cuentas falsas no verificadas, ya que solo los usuarios suscritos a X Premium (Twitter Blue) podrán responder.



Es importante señalar que cualquier usuario de la plataforma puede configurar esta nueva opción de limitar las respuestas, sin necesidad de contar con una suscripción a la versión Premium de la red social. No obstante, para responder a publicaciones con esta restricción para usuarios verificados, será necesario adquirir la suscripción a X Premium.



Actualmente, X Premium se encuentra disponible en España a partir de 8 euros al mes en la versión web y por 11 euros mensuales en las versiones para iOS y Android.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

