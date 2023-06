Además de una mejora en las aplicaciones de comunicaciones como teléfono, Facetime o Mensajes, ahora se permitirá un intercambio de archivos más fácil con AirDrop, una entrada de texto más inteligente y nuevas experiencias con la aplicación de Journal y StandBy.

Las opciones de la aplicación Teléfono, recibe una gran actualización con carteles de contacto personalizados, que brindan una nueva forma para que los usuarios se expresen. Los usuarios pueden personalizar cómo aparecen, brindando una apariencia completamente nueva a las llamadas entrantes y elegir fotos o Memojis para sus contacto, así como tipografía, colores de fuente.



Además en caso de no querer personalizarlos, los carteles de contacto también estarán disponibles para aplicaciones de llamadas de terceros.



En el caso del Live Voicemail brinda a los usuarios la capacidad de ver la transcripción en tiempo real cuando alguien deja un mensaje de voz y la oportunidad de responder mientras la persona que llama deja su mensaje. Las llamadas identificadas como spam por los operadores no aparecerán como Live Voicemail y, en su lugar, se rechazarán instantáneamente.

Live Voicemail Foto: Apple

Además, ahora FaceTime admite mensajes de audio y video, por lo que cuando los usuarios llaman a alguien que no está disponible, pueden dejar un mensaje que se puede disfrutar más tarde.



Con la actualización de Apple TV 4K, los usuarios pueden iniciar una videollamada directamente desde el Apple TV, o iniciar la llamada en el iPhone y luego pasarla al Apple TV.



Mensajes ahora permite crear stickers en vivo, también pueden agregar efectos y un nuevo cajón en el teclado coloca todos los stickers de un usuario en un solo lugar para facilitar el acceso a través de iOS.



También hay una opción nueva que se llama Check In, para cuando un usuario desea notificar a un familiar o amigo que llegó a su destino de manera segura. Avisa tan pronto como llegue el usuario, si no están avanzando hacia su destino, la ubicación del dispositivo, el nivel de la batería y el estado del servicio celular.



AirDrop ahora facilita compartir un archivo con NameDrop o simplemente juntando sus iPhones, o juntando un iPhone y un Apple Watch. Con el mismo gesto, los usuarios también pueden compartir contenido o iniciar SharePlay para escuchar música, ver una película o jugar un juego mientras están muy cerca entre dispositivos iPhone.​

Nueva función de iOS 17 Foto: Apple

StandBy, es una de las nuevas funciones que permite que la información esté visible cuando el iPhone está de lado y cargándose.



Sirve como para personalizar para mostrar una variedad de hermosos estilos de reloj, fotos favoritas o widgets, incluidos Smart Stacks.



Otra de las novedades es Journal, una nueva aplicación que ayuda a los usuarios de iPhone a reflexionar y practicar la gratitud a través del diario, que ha demostrado mejorar el bienestar.



Maps ahora permitirá ver maps sin conexión para que los usuarios puedan descargar un área específica y acceder a la navegación paso a paso y ahora Siri se puede activar simplemente diciendo "Siri"



La versión beta para desarrolladores de iOS 17 está disponible para los miembros del Programa para desarrolladores de Apple en developer.apple.com a partir de hoy, y una versión beta pública estará disponible el próximo mes en beta.apple.com. Las nuevas funciones de software estarán disponibles este otoño como una actualización de software gratuita para iPhone Xs y posteriores.

