WorkUniversity, inteligencia artificial para encontrar trabajo

WorkUniversity es una plataforma exclusiva para estudiantes con la que pueden encontrar, a través de la inteligencia artificial, trabajo en reconocidas empresas del país y así continuar sus estudios.



Hasta el momento, la start-up ya ha conectado a más de 3.000 jóvenes en todo el país con compañías que los han contratado formalmente y de estos 1.200 han sido únicamente en Bogotá.



(Lea además: Escoger carrera usando la inteligencia artificial)

En ese sentido, más de 120 empresas han encontrado nuevos talentos por medio de esta plataforma. Entre las que se destacan organizaciones como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Protección, Nutresa, Mattelsa, Corona y Burger King.



De acuerdo con cifras de la compañías, WorkUniversity cuenta actualmente con 20.000 usuarios, de ellos el 40 por ciento son de Bogotá, 30 por ciento de Medellín, 10 por ciento de Cali y 20 por ciento del resto del país. Así mismo, las visitas a su página web ascienden a más 30.000 mensuales.



(También: Innovación e inspiración para la recuperación)



Según cuenta Sebastián Obregón, cofundador de la plataforma, la idea de crear esta startup nació por algunas experiencias que vivió, al igual que David Córdoba. Los problemas económicas que vivieron los obligaron a buscar trabajo para seguir estudiando. "Fue muy complicado porque no había una forma de conectar con las empresas. Entonces lo que dijimos fue porque no creamos algo para que los estudiantes no tengan que pasar lo que nosotros pasamos".



(Le puede interesar: Así se está usando la tecnología para la reactivación del país)



Además, explica que una tendencia en el país que dice que 4 de cada 10 estudiantes abandonan sus estudios por problemas económicos, por lo que querían revertir esta cifra. Tras algunos meses, un pool de inversionistas invirtieron 60.000 dólares (más de 219 millones de pesos) en WorkUniversity. Esta es la primera plataforma del país que, a través de analítica de datos e inteligencia artificial, conecta a los jóvenes universitarios con reconocidas empresas con el fin de que encuentren su primer empleo.



"La tecnología que aplica esta novedosa herramienta permite identificar las habilidades blandas de cada estudiante y por medio de un cruce de información genera la conexión ideal con la cultura empresarial", explican desde la startup.



De acuerdo con Obregón, “esta plataforma facilita entregar los perfiles más ajustados a los futuros empleadores. También, permite a las empresas contar con una mayor efectividad en los procesos de reclutamiento, un diferenciador que se mide en términos de tiempo e inversión”.

esta plataforma facilita entregar los perfiles más ajustados a los futuros empleadores. FACEBOOK

TWITTER

Según cifras brindadas por la compañía, en proyecciones, esta herramienta permite que la selección de talento en las compañías mejore su efectividad en un 30 por ciento y reduce el tiempo de búsqueda de personal hasta en tres días.



Y, ¿Cómo lo hace?, según manifiesta Obregón, se utiliza un análisis basado en inteligencia artificial, que garantiza a las empresas y a los estudiantes "un mayor nivel de satisfacción con la contratación, evitando una alta rotación en estos cargos y un mayor nivel de motivación por parte de los jóvenes".



“Nuestra tecnología apunta decididamente a encontrar, decantar y facilitar esa conexión, de forma que la experiencia no sea más esa paradoja que no les permite a los jóvenes encontrar empleo”, señala Obregón.

A través de la analítica de datos, WorkUniversity utiliza esta tecnología para analizar las habilidades blandas de los postulados y conectarlos con las empresas para que así sea seguro que las empresas contrate buen talento junior y, además, que los estudiantes puedan crecer en el ámbito profesional.



"De los 3.000 estudiantes que han conseguido trabajo en la plataformas, más de un 60 por ciento lo han hecho gracias a estos modelos de inteligencia artificial. Esto nos permite que solo llevar a las empresas el talento junior ideal para ellos incremente esa proporción de educación juvenil que se está generando", explica Obregón.



También agrega que, “Nuestro propósito es disminuir la deserción estudiantil por las dificultades económicas y contribuir con una solución por medio de la empleabilidad para atenuar el impacto de esta problemática”.

De acuerdo con sus fundadores para el futuro proyectan lograr más de 50.000 estudiantes registrados en todo Colombia al término de este año, y en el corto y mediano plazo extender su operación a México y Perú.



“La herramienta de WorkUniversity es gratuita para todos los estudiantes. Los interesados solo deben registrarse en https://www.workuniversity.co/, responder un test de habilidades blandas y luego el sistema se encargará de, según su perfil, conectarlos con las empresas que necesiten contar con su talento”, explica Obregón.



Par alas empresas interesadas en captar nuevos talentos por medio de este emprendimiento, deben ingresar a www.workuniversity.co/business y pagar, en promedio, $70.000 por cada perfil que sea contratado.

Por otro lado, para futuro también tienen pensado para los estudiantes, "decidimos bsucar la manera que pudieran generar ingresos entre ellos mismos y la mejor manera es que se compartan conocimiento y eso se vea reflejado en un ingreso monetario. Entonces habilitamos un espacio en el que puedan compartir su conocimiento", dijo Obregón.



Además, manifiestan que están buscando que estos estudiantes, a pesar de la crisis por la pandemia, puedan seguir acumulando conocimientos nuevos en programación y marketing digital para que puedan tener mayores capacidades en su vida profesional.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET