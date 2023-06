La plataforma internacional 'Women of the Future’ llega a Colombia en busca de historias inspiradoras de mujeres en el sector tecnológico. Según Lavinia Meliti, fundadora y CEO de LavimCo, una consultora para startups a nivel global, el proyecto busca reconocer el talento femenino en la industria 'tech' de América Latina y vincular sus historias a la próxima edición de su libro anual.



La presencia femenina en el sector TIC ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, pasando de un 16% en 2016 a un 30% en 2023, según un informe de la Unesco. Aun con esta evolución, la plataforma busca acelerar la igualdad de género y la representación femenina en la tecnología y el emprendimiento.

"Esta es una oportunidad para que las mujeres latinoamericanas compartan sus experiencias y logros, ganen visibilidad y contribuyan a un diálogo más amplio sobre la importancia de la diversidad de género en la configuración de la frontera digital", indicó Meliti.



Las interesadas en ser parte de este proyecto pueden postularse a través del enlace womenofthefuture.com/nominate/. Además, las emprendedoras colombianas pueden contactar directamente a Lavinia Meliti en su perfil de LinkedIn, donde ofrecerá asesoría y apoyo para resaltar sus roles de liderazgo y diversidad dentro del ecosistema de tecnologías emergentes.



"Es vital que iluminemos a las mujeres notables que impulsan la innovación y tienen un impacto positivo en las tecnologías emergentes. Al mostrar sus logros, no sólo inspiramos a las generaciones futuras, sino que también creamos un panorama más inclusivo y equitativo para todos", afirmó Meliti.



Con este proyecto, 'Women of the Future’ espera fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las mujeres que trabajan en tecnologías emergentes, celebrando sus logros y proporcionando una red de apoyo. Su objetivo es allanar el camino para que más mujeres puedan liderar las conversaciones en el mundo 'tech' en el futuro.



"Cuando empoderamos a las mujeres en las tecnologías emergentes, no sólo estamos desbloqueando su potencial, también estamos desbloqueando el potencial de toda nuestra sociedad", concluyó Meliti.