Wom vuelve a lanzar al país una campaña nueva de mercado, con la que busca reafirmar el perfil de de compañía en Colombia. "Somos la empresa nueva, 'el Challenger', la futurista que entra al mercado colombiano de telecomunicaciones y buscamos cambiar las reglas y en particular esta vez queremos destacar distinguiendo en realidad como compañía bajo la excelente red que tenemos, el mejor servicio al cliente y los precios más convenientes del mercado, que se han vuelto nuestros tres pilares en particular", explicó Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia.

De acuerdo con el directivo, la fortaleza del mensaje de 'Cambia las reglas' está en la red que es la más moderna del país.



"Somos los únicos los últimos en ofrecer esta última tecnología entonces no solamente que es la más moderna, sino también es este es completamente 4G , somos el único operador que en realidad ofrece una sola tecnología que es la última generación a diferencia de los demás que por H por B tienen que trabajar con sus legados, con todas las generaciones anteriores. Nosotros no tenemos ese problema, entonces tenemos la ventaja", apuntó.



Lafarga explicó esa fuerza les ha dado un desempeño bastante destacable y que ha mejorado muchísimo según varios indicadores de empresas que miden gestión de redes en forma pública.



"Con ookla que mide speedtest tenemos hoy número uno en consistencia móvil, ganamos en la velocidad de descarga, tenemos la mejor experiencia y latencia y eso no ha ayudado a ofrecer una mejor experiencia de juegos y en aplicaciones de voz que es como se miden actualmente las experiencias usuarios", dijo.



El tener ese punto del lado será vital para el desempeño de la empresa que señala que el producto y experiencia actual de los datos es la base del negocio de las comunicaciones.



"Hoy realmente el operador que que logra éxito o el operador que atrae más clientes es el que tiene buena experiencia de datos, lo que no quita que tengas que tener por por definición una buena experiencia de voz también, hoy la mayoría todo va sobre Internet por eso también hay plataformas que ni siquiera lo hacemos nosotros hay plataformas que utilizan esto los Whatsapp los Telegram los Signal que se focalizan en eso parte y por eso hoy tenemos una gran proporción una gran porción de clientes hoy que directamente hacen sobre hacen llamadas de voz a través del canal de los de los datos no lo hacen a través de la voz, sino lo hacen como paquete de datos", acotó.​

El futuro del negocio

El directivo también que el despliegue prácticamente las áreas urbanas está cubierto. pero aún la tarea está en seguir avanzando en zonas de baja cobertura.



"Igual tenemos nuestros acuerdos de roaming, que también son eficientes y de los que nos estamos beneficiando pero de nuevo la experiencia y la calidad de nuestro producto ha mejorado muchísimo y ya estamos en condiciones liderando", apuntó.



Sobre lo que esperan con el nuevo Gobierno es que se mantenga el despliegue de red y poder dar oportunidades e incentivos a las nuevas empresas, además que por parte del regulador haya compartición de infraestructura y de espectro .



" Esperamos que se den incentivos a que el costo de esa renovación de espectro o que la adquisición de espectro sea más acorde al resto de los mercados latinoamericanos. Colombia hoy se destaca por tener puestos muy altos por encima del promedio de Latinoamérica y sí, realmente queremos potenciar y penetrar en términos de servicio el país tiene que tener los incentivos adecuados para poder hacerlo, hay una oportunidad muy buena y estamos esperando que que que las señales digan que vamos en ese camino", puntualizó.



A futuro, espera que los precios del mercado se mantengan. "Yo soy optimista en el sentido que, en el largo plazo los precios se ajustan a las necesidades de los clientes. Entonces, si uno da buenas ofertas que son sustentables en el tiempo de un punto de vista de la oferta y que además son bien apreciadas por los clientes esos precios deben mantenerse, no debieran ni caer ni subir", explicó.



y agregó, "hoy pareciera que es todo está incluido por 40.000 pesos y algunas aplicaciones, quizás el día de mañana haya más aplicaciones más gigas y quizás otras otro tipo de servicios no necesariamente asociados a lo es el paquete de datos , esa es la meta , diferenciarse y nosotros tenemos que diferenciarnos porque somos el nuevo en este mercado acá".

