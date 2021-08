‘En cuatro meses alcanzamos el millón de clientes’: Wom

Después de anunciar la llegada de sus planes de telefonía móvil en Colombia, Wom anunció este jueves que alcanzaron el millón de clientes en el país, una meta alcanzada antes de lo que tenían presupuestado.



Así lo señaló Chris Bannister, CEO de la compañía, en diálogo con EL TIEMPO, en donde reveló cuáles son los planes de Wom para seguir ampliando su presencia en el país, cómo van en el despliegue de la red y qué pasará con los usuarios de Avantel una vez se concrete la fusión entre los dos operadores.



Cumplen cuatro meses desde que lanzaron los planes de telefonía en el país, ¿cuál es el balance que hacen?

Estamos muy contentos porque en cuatro meses alcanzamos el millón de clientes. Inicialmente nuestros planes eran lograr ese millón para el final del año, pero nos ha ido bastante bien y lo logramos en un tiempo récord, lo que nos tiene muy orgullosos y complacidos de todo el trabajo que estamos haciendo.



Para poner en contexto, llegar a un millón de clientes le tomó a Movistar y a Claro un tiempo aproximado de cinco años; a Tigo, en su momento Ola, le tomó más de un año. E incluso, con Wom Chile nos tomó siete meses llegar al primer millón de clientes, pero aquí solo nos tomó cuatro meses para llegar a esa cifra récord. Estamos muy felices y agradecidos con ese millón de colombianos que han confiado en Wom.



Este es un trabajo de 1.850 personas que han tenido un desempeño increíble y es un logro bastante importante. Me sentía muy complacido con todo el desarrollo y el crecimiento que tuvimos en Chile, pero lo que hemos logrado en Colombia, en medio de una pandemia y tanta virtualidad, me hace sentir bastante orgulloso y es un logro muy grande como compañía.



Una de las cosas que más nos sorprende es que solo el 7 por ciento de los clientes vienen desde Avantel, esto es aproximadamente unos 74 mil usuarios; el 93 por ciento restante de ese millón son usuarios que vienen de otros operadores y no es sorpresa que la mayoría vengan de Claro, porque precisamente es el operador que tiene mayor participación de mercado.

¿Cuál fue la estrategia que les permitió llegar a este número de clientes?

Tiene que ver mucho nuestra marca y la cultura de la compañía. Cuando hicimos el anuncio de nuestra llegada en noviembre, las personas se dieron cuenta que teníamos planes y aspiraciones bastante grandes, creo que en ese momento la gente pensó que eran las mismas promesas de siempre, pero al ver lo que ha pasado en estos últimos cuatro meses, que realmente estamos transformando una industria y que estamos generando una cantidad de empleos en medio de la pandemia empezaron a creer.



Por una parte hay un componente racional, la bajada de más del 27 por ciento de los precios de los servicios de telefonía móvil desde que nosotros llegamos; pero también hay un componente emocional, donde las personas han sentido que es una marca real, honesta, que acepta cuando se equivoca y compensa a sus usuarios cuando lo hace, pero que también busca generar oportunidades en Colombia.



Hablemos de la presencia en el país, ¿cuáles han sido las ciudades en las que han ganado mayor número de clientes?

La mayoría de usuarios está en Bogotá y está muy relacionado con la distribución poblacional en Colombia. Además, los principales usuarios están en el sector socioeconómico 1,2 y 3. Nuestros esfuerzos están centrados en los sectores que han sido menos atendidos en términos de conectividad. Así mismo, el 92 por ciento de nuestros clientes están ubicados en las cinco ciudades principales de Colombia y seguiremos expandiéndonos para llegar al resto de regiones. El 56 por ciento corresponde a prepago y el 44 por ciento a pospago.

¿Qué planes tienen para ganar posicionamiento en las otras ciudades del país?

Chris Bannister señala que esperan llegar a ocho mil antenas en dos años. Foto: WOM

Nosotros tenemos un plan de inversión de mil millones de dólares y hasta el momento ya hemos invertido 230 millones de dólares, solo un cuarto de nuestro plan de inversión. Cada semana estamos ampliando nuestra red, construyendo más tiendas y en este momento nuestro foco, al inicio de la operación, eran las principales ciudades y sus áreas metropolitanas, sumado a las zonas rurales por los compromisos de conectividad que habíamos adquirido con el Gobierno. Pero, nuestra idea es a medida que vayamos creciendo nos seguimos expandiendo para que los 20 millones de colombianos que aún no tienen acceso a 4G puedan hacerlo, pero no solamente acceder por acceder, que accedan con el precio y el servicio correcto.



¿Cómo va el despliegue de antenas?, ¿cómo van en la ejecución de los compromisos de conectividad que adquirieron en la subasta?

En mayo le entregamos al Gobierno Nacional 576 comunidades en zonas rurales ya conectadas, cumplimos con nuestras obligaciones con el Gobierno Nacional. Tenemos un número de lugares, alrededor de 90, que aún no se han entregado, pero esto se debe a temas de seguridad y de consulta con comunidades, están en evaluación estas zonas.



Nosotros somos el primer y el único operador que hasta la fecha ya ha cumplido con sus obligaciones de conectividad en zonas rurales. Muchos no creían que lo íbamos a lograr en menos de 12 meses, porque además está el despliegue de nuestra red comercial, teníamos las restricciones de la pandemia, pero estamos totalmente comprometidos en lograrlo, a llevar la conectividad en estos sitios y a pesar de todas las restricciones de estas zonas apartadas logramos cumplir.



¿En qué áreas se va a enfocar la inversión de Wom en el país?

La mayor parte de estas inversiones se van a hacer alrededor de la red, tenemos todavía camino para avanzar en este campo. Colombia es un país bastante grande, pero esperamos terminar este año con tres mil antenas instaladas, esto representa cubrir con nuestra red 4G a alrededor del 80 por ciento de la población colombiana. Sin embargo, aún tenemos una meta bastante ambiciosa que es la de llegar a 8 mil antenas en los siguientes dos años. Vamos también a invertir en todo lo que es la experiencia al cliente, en innovación y en otros servicios que puedan ser requeridos.

Están a la espera de la decisión de Superintendencia de Sociedades sobre la fusión con Avantel, ¿por qué tomaron la decisión? y ¿cómo será la fusión entre las dos empresas?

Después de que hicimos el lanzamiento de nuestros servicios en abril nos dimos cuenta que las personas eran mucho más receptivas a la marca Wom. Avantel cuenta con una red que es obsoleta, Wom ya cuenta con una nueva red y cuando estábamos frente a la decisión de invertir en esta red de Avantel para modernizarla nos dimos cuenta que realmente no era lo ideal y por eso se toma la decisión de hacer la solicitud de que Wom y Avantel hagan una fusión por absorción, nosotros esperamos que tengamos una respuesta en las próximas cuatro a ocho semanas, aproximadamente, depende de la Supersociedades. Mientras tanto, las dos compañías están operando de forma independiente, los usuarios de Avantel son de Avantel y los de Wom son de Wom.



¿Qué va a pasar con los clientes de Avantel cuando quede en firme la fusión?

Cuando se complete la fusión, los usuarios tienen dos opciones: o se pasan a Wom o se portan a otros operadores. En caso que ellos decidan tomar la primera opción, que es la que nosotros queremos que tomen, tienen que hacer un cambio de simcard, la red de Avantel es obsoleta y para poder hacer parte de Wom deben cambiar la simcard; si deciden lo segundo, pueden hacer la portabilidad sin ningún problema, no hay restricciones o penalidad, pueden hacerlo ahora o en el futuro.

En el informe de conectividad que presentó el Ministerio de las TIC del primer trimestre de este año se indicó que Avantel tenía cerca de 800 mil usuarios, ¿con cuántos esperan quedarse cuando se concrete la fusión?

Lo que esperamos es que al menos un 20 por ciento de los usuarios elija a Wom. Sacamos esta cifra al analizar las portabilidades de Avantel, aproximadamente el 20 por ciento está llegando a Wom y el otro 80 por ciento a los otros operadores. Es la tendencia que hemos visto en los últimos meses, pero al final los usuarios serán los que elijan con cuál operador quieren estar. Esperamos que nos elijan a nosotros.



