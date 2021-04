‘Esperamos llegar al 25 % del mercado en Colombia’: Wom

Con la meta de lograr un millón de usuarios durante este año, Wom comenzó este lunes, 5 de abril, a operar en el país, con la presentación oficial de las tarifas de los planes de telefonía móvil, con las cuales han prometido generar dinamismo en el mercado.



Chris Bannister, presidente Ejecutivo de Wom en Colombia, y Germán Giraldo, vicepresidente de Mercado de la marca, hablaron con EL TIEMPO sobre cómo esperan conquistar el sector, el avance del despliegue de la infraestructura de red y qué va a pasar con Avantel, que fue adquirida mayoritariamente por Novators Partners, dueña de Wom.



Este lunes presentaron las tarifas de los planes de telefonía móvil en el país, ¿qué expectativas tienen con este anuncio?



Chris Bannister (CB): Para finales de este año esperamos llegar a un millón de clientes en Colombia. Desde febrero, que comenzó la inscripción, 210.000 personas se registraron para hacer parte de Wom, fue una recepción bastante importante. En las próximas dos o tres semanas vamos a definir qué tantas personas se convierten en clientes. Basados en lo que pasó el lunes, vemos bastante emoción por parte de los colombianos sobre la marca. Ahora comienza nuestro trabajo de comprometernos con estos colombianos y que se sientan felices de estar en Wom.



Germán Giraldo (GG): Hay un compromiso inmenso de los 1.800 empleados de la compañía. No podemos pretender que esta empresa sea perfecta desde el día 1, pero lo que sí tenemos es compromiso, valentía y honestidad para afrontar los retos y para decirles a los colombianos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal.



¿Cuándo se activará la primera línea?, ¿cuándo se hará la primera llamada?



GG: Ya se activó, desde este lunes ya se activaron mil cuentas con Wom.



Llevan casi un año en el país preparando el lanzamiento, ¿qué lectura hacen del mercado en Colombia?

​

CB: Llegamos a Colombia porque identificamos que era un mercado en el que existían precios bastante altos, la calidad en el servicio no era tan buena, había bajo nivel de innovación y eso se da precisamente porque había tres operadores que no estimulaban la competencia. A medida que comenzamos a desplegar nuestras redes, vimos que se empieza a dar un dinamismo en el mercado. A pesar de que hemos tenido retos, nos hemos enfrentado a 17 demandas a lo largo del último año, vimos que se ha ido generando más dinamismo y esto es algo que vimos que pasó también en Chile y en Polonia cuando llegamos.



¿Cómo van a competir con los otros operadores?



GG: Lo más importante es que 50 millones de colombianos se van a beneficiar con todo esto. Al final uno de nuestros pilares son precios justos, lanzamos los precios más justos del mercado y si la competencia responde, buenísimo, porque se va a beneficiar todo el país. Y si tenemos que responder y darles más a los colombianos, lo vamos a hacer.



¿Cómo van con el despliegue de infraestructura?



CB: Con relación a los compromisos que adquirimos con la subasta del espectro teníamos dos fechas límites, la primera se cumplió en el mes de enero, que se logró satisfactoriamente. La segunda se cumple el 5 de mayo, vamos en marcha para cumplir con esta fecha; para ese momento, tendremos conectadas a 674 comunidades en el país que por primera vez tendrán estos servicios. Si bien hemos tenido algunos retos, como el invierno y la seguridad en algunas zonas, vamos en los tiempos de acuerdo con lo planeado.



Los operadores han señalado que Wom no debería estar en la categoría de operador entrante por la compra de Avantel, ¿qué opinión tienen sobre esto?



CB: Es un tema que quedó en claro con la decisión de la CRC, que ratificó que Wom sí era un operador entrante. A mí me sorprende bastante que la competencia siga enfocada en este asunto, nosotros no nos enfocamos en estos temas pequeños, sino en seguir adelante.



En materia de inversión, ¿cuáles son los próximos planes que tienen desde la compañía?



CB: Tenemos el plan de inversión para los próximos cuatro años de mil millones de dólares, entre esto está la red de 8.000 antenas que vamos a construir y los 2.500 empleos que esperamos generar. Con esto esperamos llegar al 25 % del mercado en Colombia.

¿Qué va a pasar con los usuarios de Avantel?



CB: Avantel y Wom pertenecen al mismo grupo empresarial, pero las compañías van a existir de manera independiente, van a seguir sirviendo a los segmentos a los cuales están orientados. Nuestro foco desde Wom es atender esos segmentos de la población que han estado desatendidos, aquellos que están desconectados, a los 20 millones de colombianos que actualmente no tienen acceso a 4G.



Lo que les digo a los accionistas es que para el último trimestre de este año la idea es revisar cómo viene funcionando esta estrategia de las dos compañías y saber también cómo los colombianos han reaccionado a estas para tomar una decisión.



Avantel tiene la mayor tasa de quejas por línea actualmente, según datos de la SIC, ¿cómo van a cambiar este panorama?



CB: Se está trabajando para mejorar el servicio al cliente, se han desarrollado diferentes estrategias. Sin embargo, es importante reconocer que Avantel no invirtió lo suficiente y por eso se han dado los problemas con relación a la calidad del servicio. Se está revisando si hay la posibilidad, a través de acuerdos de capacidad de la red o roaming, de mejorar la cobertura y así mejorar la experiencia de los clientes.



Pero desde Wom sí se está haciendo una inversión a nivel de redes, desde Wom se tiene la experiencia de Chile y Polonia de construir una red propia a nivel nacional que les permita a los clientes tener una buena cobertura y eso es lo que esperamos realizar en Colombia.



¿Cómo va el proceso de interconexión con los otros operadores?



CB: El proceso finalizó felizmente para todos. Tomó un poco más de lo que esperábamos, eso fue un tema que se fue a conflicto por la CRC, el cual terminó con una resolución determinando que se tenía que dar la interconexión por parte de Tigo, Une y Claro a Wom antes del 26 de febrero de este año. Al final, el equipo técnico lo hizo posible, también con la colaboración del equipo legal, se logró.

MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Redacción Tecnósfera

Twitter: @mafearbelaezmen