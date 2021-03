La guerra comercial que Wom desató contra otros operadores

El desembarcó de Wom en Colombia, cuya operación se iniciaría el próximo mes de abril, comenzó con una dura guerra comercial a través de redes sociales y pautas.



Incluso, desde su lanzamiento como operador, en noviembre del 2020, Chris Bannister, CEO de Wom en Colombia, envió mensajes directos en contra de los tres grandes operadores del país: Claro, Tigo y Movistar, a los que catalogó como "bebés llorones con todos sus berrinches al ver que llega un nuevo competidor".



Wom, que ya logró la interconexión completa con operadores como Claro y Etb, ultima los detalles de su ingreso al mercado y aunque todavía no se conocen las tarifas con las que empezará su promoción, sí prometen ser una amenaza para los competidores ya establecidos.



Hace un mes, Carlos Zenteno, presidente de Claro, señaló que la compañía está acostumbrada a competir. “El mercado se configuró en tres grandes operadores en Colombia; pero después llega Avantel y se lanza con todo al mercado y empiezan a aparecer, después de que se cambió la regulación, operadores virtuales como Uff, Móvil Éxito, llegan y ya el mercado tiene 12 operadores, contando al nuevo operador como el quinto, o el cuarto porque es lo mismo que Avantel, porque son del mismo dueño”, dijo.



Wom nació en el 2015 y tiene como sede principal a Chile. La compañía pertenece al fondo de inversión británico No Novator Partners LLP.



Con su llegada a Colombia, Wom inició una audaz campaña a través de redes sociales, con videos que han generado polémica.

Uno de ellos reseña “las injusticias” que otros operadores tienes contra los usuarios del país.



De hecho, Claro le devolvió el golpe a Wom. En un video en redes sociales, que posteriormente fue eliminado, se sugiere que Wom “durante meses ha dicho que mereces más", “pero hasta ahora no has visto nada”.



Ahora, Wom estaría atacando a otro de los competidores, esta vez a Movistar.



En un video llamado ‘Clavostar’ se ve a la que sería la junta directiva de una empresa celebrando los buenos resultados, pero aparece una noticia titulada: “Wom peleará con precios justos”. Además se usa la música de la canción ‘El Serrucho’, de Mr. Black, haciendo alusión que con el nuevo operador se acabarán los abusos y que “Wom les dará reduro”.

Por su parte, el presidente de Tigo Colombia, Marcelo Cataldo, dijo que para él Wom no es un nuevo operador.



“Avantel va a cambiar su cartel y se va a llamar Wom. No nos engañemos”, señaló Cataldo.



