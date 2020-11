‘El sector se ha movido en reversa por el oligopolio’: WOM

Con un peculiar lanzamiento el jueves pasado, Wom llegó a Colombia y se presentó como la nueva alternativa que busca “romper las cadenas que los operadores de telecomunicaciones tienen en los usuarios”. Chris Bannister, director en Colombia del nuevo operador, habló con EL TIEMPO acerca de lo que será el inicio de operaciones de la compañía y de las estrategias que tienen para conseguir la meta de un 25 % de participación en el mercado.

Wom llega al país en medio de polémicas después de un error en la subasta de adjudicación del espectro radioeléctrico en diciembre de 2019 y una investigación por presunto uso ilegal del espectro en Avantel, compañía que adquirieron mayoritariamente meses después de que Novator Partners, fondo de inversión detrás del nuevo operador, presentara su oferta para entrar al país.



Actualmente, Claro cuenta con 31,2 millones de líneas lo que representa el 46.9 % de las líneas totales, Movistar acumula 15,9 millones y Tigo 11,8 millones. La promesa del nuevo operador es dinamizar el sector y beneficiar a los usuarios con mejores precios. Ante su lanzamiento, desde Claro señalaron que dan la “bienvenida a la competencia” y que trabajarán para darle a sus clientes el mejor servicio.



Entre las promesas que WOM hizo, destacan las 800 antenas que planean tener para finales de 2020, los más de 1.000 empleos y las 8.000 antenas para los próximos 4 años, con las que dicen van a conectar 674 localidades rurales.

¿Cómo empezará a operar WOM en el país, los usuarios Avantel pasarán inmediatamente a ser usuarios WOM?

Anunciamos el jueves nuestra marca, WOM y queremos empezar a comunicar a 50 millones de colombianos en lo que nosotros llamamos el estilo WOM. Todavía estamos viendo el primer cuatrimestre de 2021. Pero por ahora son compañías distintas, cada uno decidirá cuál apuesta le gusta más, sin embargo, el servicio al cliente de Avantel ha mejorado significativamente desde que invertimos allí.



Por el momento, hasta que veamos cómo sigue funcionando la marca Avantel y conectamos a los usuarios con la marca Wom, continuarán separadas para que se mezclen un poco durante el transcurso del año, lo que dependerá de la base de clientes y de cómo la base de clientes reaccione a la marca Avantel a medida que comience a mejorar ahora que están fuera de la ley de bancarrota.

Chris Bannister asegurá que esperan tener 8.000 antenas para los próximos 4 años. Foto: Cortesía WOM

¿Cuántos usuarios tiene Avantel en este momento y cuáles son las expectativas de negocio?

Avantel tiene actualmente cerca de 800.000 usuarios. Y sinceramente tenemos que ver como se comporta la marca en el mercado. Por el momento está funcionando bien, pero debemos ver como continúan evolucionando estas dos marcas, tanto separadas como juntas. Eso lo juzgaremos en los próximos tres o cuatro meses.



En cuanto a nuestras expectativas, actualmente estamos invirtiendo 1.000 millones de dólares, así que queremos conseguir el 25 por ciento del mercado en los próximos cuatro o cinco años. En Polonia conseguimos un 28 por ciento. Y, en Chile, después de 5 años, conseguimos el 23 por ciento del mercado. Por lo que ese 25 por ciento aquí es una meta asequible, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que estamos invirtiendo.

Según estudios, Colombia tiene uno de los precios más altos por Gigabyte en el continente, ¿qué otros hallazgos encontraron en nuestro mercado en estos 10 meses?

Chile tenía para el 7 de julio de 2015 el precio más alto por gigabyte. Y tenemos muchas expectativas en Colombia porque actualmente tiene uno de los precios más altos. No hay duda en que se está creando un mercado competitivo y los precios bajarán, así como pasó en Polonia y como pasó en Chile. Eso es lo que un mercado competitivo traerá a Colombia. Por eso centramos una de nuestras inversiones más grandes en este país, porque el mercado se ha movido en reversa por el oligopolio y los tres operadores que se encuentran en una posición muy cómoda y no están trayendo la innovación necesaria.



Nuestra intención es cambiar todo eso invirtiendo en grande en infraestructura y enganchando a los consumidores de una forma positiva.

Algunos dicen que esto es sólo un cambio de nombre, ¿Cómo definen ustedes la llegada de WOM?

Debemos aceptar que Avantel no se comportó de la mejor manera en el mercado colombiano, pero fue porque no invirtieron lo suficiente. Solo lograron tener 800.000 usuarios, eso no es ni el 2 por ciento de la cuota del mercado. Ellos no cambiaron el mercado. Pero nosotros estamos invirtiendo fuertemente en redes, tenemos mucha gente talentosa trabajando en el área comercial y también en el servicio al cliente. Así que esta es una entrada completamente diferente en fuerza, eso es importante.

Durante el lanzamiento, WOM dijo que los operadores Claro, Tigo y Movistar eran unos bebés llorones. Foto: Cortesía WOM

¿Cuáles fueron los retos que se encontraron en estos 10 meses previos al lanzamiento?

Hacer un gran lanzamiento nos pone de frente con diferentes retos; legales, de regulación por parte del ‘lado oscuro’. Y es que cuando hay un mercado acomodado, perezoso y con grandes ganancias en tres compañías, pues ellos no quieren competencia. Entonces hacen de todo para hacérnoslo más difícil. Y la forma más común de hacerlo es pelear en el área regulatoria, pelear en el área legal.



Eso es lo que pasa aquí. La verdad siempre supimos que esto iba a suceder. No obstante, dijimos, estamos confiados en que podremos manejar las regulaciones colombianas y el marco legal colombiano en las condiciones en las que lo hemos hecho en otros países donde operamos. Así que pusimos nuestro equipo legal en eso. Le entregamos la información que las instituciones gubernamentales nos piden cuando nos la piden. Pero debo de admitir que el número de demandas aquí fueron más de las que pensamos.



Aunque creo que esto sucede porque el mercado está tan concentrado y da tanto dinero que los tres que están no quieren inconvenientes y quieren dejar todo tal y cómo está, entonces se la pasan peleando.

¿Cómo va el despliegue de la infraestructura para empezar a operar?

Todo va por buen camino. Normalmente, en Chile y Polonia teníamos que construir muchos de nuestras antenas nosotros mismos. Pero hemos sido afortunados aquí. En Colombia existe algo que se llama ‘Ropa para torres’ y podemos utilizar bienes de otras compañías y únicamente poner nuestra estación base en la cima. Ya hemos firmado contratos por 1.700 antenas hasta el momento que nos permite empezar a desplegar nuestra infraestructura muy rápido.



Esto quiere decir que para finales del 2020 esperamos haber desplegado cerca de 800 antenas que estarán listas para su funcionamiento. Para finales de 2021, esperamos tener 2.000 antenas ya desplegadas. Tenemos que adaptarnos a los conceptos técnicos que existen en Colombia, pero ya empezamos a invertir también nuestros data centers. Tenemos tres; dos en Bogotá y uno en Medellín, lo que representa una inversión de 45 millones de dólares en la creación de la red.

Con su llegada al país, ¿cuántas personas planean contratar?

Actualmente ya tenemos 1.200 personas contratadas y este número crecerá a 2.500. Tenemos la fuerza laboral más apasionada y comprometida en LinkedIn de todo Latinoamérica. Y tengo que decir que el talento que tienen aquí en Colombia es muy bueno. Es increíble trabajar con personas que hacen que las cosas pasen bien.



¿Cómo planean cautivar al usuario colombiano que se encuentra actualmente con otro operador?

Nosotros gastamos un buen dinero en publicidad, cerca de 25 millones de dólares para el lanzamiento en los lugares en los que llegamos. Y soy un creyente de la importancia de la publicidad para enganchar a los clientes. Por ejemplo, en Chile somos la empresa que más se mueve en redes sociales. Es necesario utilizar estos canales para estar cerca de ellos. Algo que he aprendido en el tiempo que llevo en el país, es que cada una de las ciudades tiene su propia personalidad, entonces necesitamos captivar y comunicar esas diferentes personalidades y ser muy inclusivos. La publicidad, no solo de las empresas de telecomunicaciones, sino de todas es muy sosa, todo siempre es aburrido, no dicen nada, no enganchan, no lo hacen sentir nada.



Nuestra cultura corporativa es muy fuerte, tenemos valores, somos valientes, comprometidos, apasionados y honestos, eso es lo que guía todas nuestras decisiones y es lo que le queremos compartir a todos a través de nuestra comunicación.



¿Con WOM continuarán utilizando antenas de otros operadores en renta para prestar el servicio?

Hay una parte en la regulación en la que los operadores deben hacer roaming y prestar sus antenas entre ellos, no solo con nosotros, eso es parte de la regulación. Nosotros también lo tenemos que hacer con ellos, eso es bastante útil mientras que construimos nuestras redes. La meta son 8.000 antenas y estamos avanzando rápidamente. En los próximos 4 años esperamos tener ya estas 8.000, que para que se hagan una idea, es aproximadamente el tamaño de la red que tiene Claro actualmente.

JUAN DAVID MORALES

Redacción Tecnósfera

Twitter: @juandamo07