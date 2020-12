Así planea Wom expandir la conectividad en zonas apartadas del país

Pese a los avances de los últimos años, aún existen lugares del país que no cuentan con la posibilidad de conectarse a internet, zonas que nunca han podido acceder a estos servicios, pero que buscan, de diferentes formas, ideárselas para salir adelante.

El reto de conectar las zonas apartadas es grande, pero desde diferentes frentes se está trabajando.



Hace pocos días se adjudicó el Proyecto 10K, el más ambicioso por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic); con una inversión de 2 billones de pesos, se busca conectar a 13.745 colegios en la Colombia rural.



Así mismo, con la subasta del espectro del 2019, el propósito del ministerio era conectar, de la mano de los operadores de telecomunicaciones, a más colombianos y cumplir con la promesa de conectar al 70 por ciento de los ciudadanos a través del espectro asignado en la banda de los 700 MHz.



De estos, el nuevo operador Wom se quedó con 20 MHz; Claro, con 20 MHz, y Tigo con 40 MHz, para conectar 3.658 localidades rurales del país con internet 4G.

La novedad en esa subasta fue la llegada de Wom al mercado, a través del fondo de inversión Novator Partners. Y aunque hubo polémicas en el proceso, que se han acentuado en días pasados, hoy el cuarto operador es una realidad. De hecho, para el primer trimestre de 2021 este espera desplegar todo su plan de mercadeo para competir en el mercado con los tres grandes operadores que hoy están en el país.



Con historias similares en Chile y en Polonia, Chris Bannister, presidente ejecutivo de Wom en Colombia, ha liderado el proceso con el que prometen precios muy competitivos e inversión en los países a los que llegan.



En Chile, en cinco años ha conseguido la infraestructura para garantizar la conectividad. Pero Bannister recalca que si bien el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que los operadores adjudicatarios de espectro adquirieran compromisos para desplegar infraestructura en las zonas apartadas de Colombia, todavía existen poblaciones desconectadas a las cuales aún no están llegando estos servicios.



Para el director de Wom, sin embargo, no todo se trata de desplegar por desplegar, pues al conectar comienza una tarea ardua, de articular diferentes sectores con el Gobierno para llevar más y mejores oportunidades a estas comunidades derivadas de la conectividad.



Por ejemplo, se hace necesario comenzar a pensar en llevar soluciones como las de e-education, 'e-health' y plataformas de 'e-commerce', entre otras, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Más oportunidades

Durante la presentación y lanzamiento de Wom se llevó a cabo una videollamada utilizando la red de este operador en un pequeño corregimiento de La Guajira, llamado Juan y Medio, ubicado a hora y media de Riohacha, capital del departamento.

Esa noche, con alegría, los habitantes de la zona recibieron felices la promesa de conectividad que les hizo Wom.

​

Hace algunas semanas, Bannister y el equipo de Wom visitaron este pueblo para conocer cuáles son las necesidades e identificar las oportunidades.



“Con conectividad se le pueden dar más oportunidades. Me da mucho gusto saber que la comunidad de Juan y Medio está tan entusiasmada por la llegada de la conectividad”, señaló Bannister.



En el colegio de Juan y Medio se reunieron los líderes del pueblo, profesores y agricultores para hablar sobre cómo a través de la conexión a internet su calidad de vida podría mejorar.



En medio de un salto tan abrupto a la virtualidad en los colegios, las zonas rurales han sido las más afectadas. Róbinson Prado es profesor en el corregimiento y le dijo a EL TIEMPO que ha sido un reto enorme continuar con las clases y evitar que los niños dejen el colegio.

“Aquí todo se ha tenido que hacer con contacto directo; no hay cómo llegar a los niños, no hay medios, no hay dispositivos, no hay nada”, agrega Prado. Y manifiesta que todo lo que han conseguido en el colegio y en el pueblo “ha sido con las uñas” y por gestión propia.



“Tener conectividad nos va a dar la oportunidad de conocer nuevos horizontes, de que los estudiantes puedan enterarse de lo que pasa más allá de la carretera”, precisa.

Y algo en lo que concuerdan desde el liderazgo de Juan y Medio es que hay que dar más oportunidades a los jóvenes y niños para que progresen y salgan adelante.



Así mismo, desde el sector agroindustrial creen que con la tecnología y la conectividad pueden darse a conocer y comercializar sus productos. En la región se produce el achiote, un pigmento natural que ya cuenta con tecnología incorporada a sus procesos, pero que no tienen cómo dar a conocer.



Y agrega que “saben que es una herramienta que puede transformar sus vidas. Precisamente requieren de ese apoyo para que se convierta en un generador de beneficios para sus procesos productivos, educativos y estilo de vida”.



Según comentan desde Wom, el despliegue de su red nacional ya ha avanzado tanto en sus sitios comerciales como en sus compromisos de conectividad en las zonas rurales. “Al finalizar este año quedarán instalados 800 sitios comerciales y 131 sitios rurales”.



De acuerdo con el operador, estos últimos darán conectividad a 300 comunidades en zonas apartadas del país, lo que representa cerca del 50 por ciento del compromiso adquirido con la adjudicación de espectro.



“La infraestructura restante –explica Bannister– será desplegada antes de mayo, con lo que estaremos conectando un total de 675 comunidades. En particular, en La Guajira estaremos construyendo 119 sitios; de estos, 14 corresponden a lugares que no tienen cobertura. Esto es de gran impacto para un departamento que cuenta con uno de los menores índices de conectividad de Colombia”.



Por ahora, el mensaje de Wom es que “como compañía creemos en la inclusión digital y democratización de la tecnología como bases para transformar el país. Además de cumplir con los compromisos adquiridos en la subasta del año pasado, tenemos el compromiso de llevar conectividad a las personas en estratos 1, 2 y 3”.



En ese sentido precisan que “queremos que sepan que existe la posibilidad de acceder a las oportunidades que trae la conectividad y a través de ella mejorar sus condiciones de vida. Esto lo haremos no solo con el despliegue de infraestructura a nivel nacional, sino ofreciendo mejores precios y servicios que permitan que las personas que no cuentan con conectividad tengan acceso a ellos”.

