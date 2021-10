Llegó Windows 11: ¿Cómo actualizar y tener el nuevo sistema operativo?

Desde este martes 5 de octubre ya está disponible la nueva actualización anunciada por Microsoft de su más popular sistema operativo para computadores: Windows 11, que reemplazará la versión 10, lanzada hace un poco más de seis años.

Y como todas las novedades, hay muchas preguntas alrededor de esta nueva aplicación. Acá les resolveremos las principales.



La primera de ellas tiene que ver con el costo. Si usted tiene un PC con la versión más reciente del sistema operativo (la 10) , podrá descargar Windows 11 de forma totalmente gratuita.



Si no lo tiene actualizado, podrá hacerlo siguiendo los pasos descritos en este enlace.



Una vez actualizado el sistema, para instalarlo, usted recibirá una notificación a través de la utilidad Windows Update en su computador. Tenga en cuenta que se trata de un proceso escalonado que comienza este martes, pero que avanzará hasta comienzos de enero de 2020.



Además, para que su computador funcione con la nueva actualización deberá cumplir estos requisitos de sistema, que puede ver en Configuración > Windows Update.

Algunas de las novedades anunciadas por Microsoft en este sistema operativo tienen que ver con la integración total de la herramienta Teams, que estará disponible con un solo clic en el correo y en el calendario.



Además tiene una mejor configuración del flujo de trabajo y mayor rendimiento en juegos de video. Puede ver más novedades y características aquí

