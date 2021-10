Las 11 claves del nuevo Windows, el sistema operativo del mundo

En julio de 2015 se estrenó la hoy penúltima versión del sistema operativo de Microsoft. El reconocido Windows 10 da vida a buena parte del 75,36 por ciento de computadores en el mundo, que es la enorme cuota del mercado que les pertenece a los sistemas operativos de la empresa fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975, según los datos del portal StatCounter actualizados en el mes de septiembre.

En el caso puntual de Colombia, el dominio de las varias versiones de Windows asciende a 85,24 por ciento.

El 85,24 por ciento de los computadores en Colombia y más de la tercera parte de los ordenadores en todo el mundo trabajan con Windows FACEBOOK

TWITTER

La nueva actualización del sistema operativo de Microsoft llegó en medio de un mercado realmente competitivo. Su competidor más cercano es OS X, de Apple, que está presente en el 16 por ciento de los computadores a nivel global. Pero hay para todo, pues cada vez más personas necesitan computadores en sus casas o en sus oficinas a partir de la pandemia y la explosión del teletrabajo.



(Lea también: Windows 11: cómo actualizar su computador sin perder archivos y fotografías)



Desde el martes 5 de octubre se puede instalar Windows 11 en los ordenadores. La nueva gran apuesta de Microsoft que se centra en el rendimiento, la experiencia de trabajo y el entretenimiento. A continuación le contamos sobre las 11 claves de Windows 11.

1. Una nueva imagen

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el nuevo Windows 11. Foto: Windows 11

El cambio visual es trascendental cuando se habla de renovación. Por eso, el primer cambio que hace Microsoft en Windows 11 es notable: su barra de tareas ahora está en la parte inferior central de la pantalla, y no a la izquierda.



Además, el menú de inicio, que antes se desplegaba a la izquierda al seleccionar el botón de Windows, ahora se desprende de la barra de tareas y aparece flotando en el centro de la pantalla (ver imagen).



Cambios en logos, en íconos, en apps y en el diseño de las ventanas (que ahora es curvo, con esquinas redondeadas) también llegan en Windows 11.

2. Un nuevo menú

El menú de inicio, además de sus cambios en el diseño, también cambia su dinámica. Ahora los usuarios encontrarán principalmente las aplicaciones que más utilizan, además de las recomendaciones de acceso directo a documentos que el sistema genera a partir de su uso.

3. Enfocado en el trabajo

Los anuncios hechos por Microsoft en los últimos meses y la misma presentación oficial del Windows 11 enviaron un mensaje claro: la pandemia cambió todo. A partir de la necesidad de mejores y más cómodas herramientas de trabajo, el nuevo sistema operativo se enfoca en distintas características que están pensadas en la experiencia de trabajo. En ellas se incluyen un nuevo ‘modo concentración’ y también actualizaciones para ser más ‘multitarea’, que explicaremos en detalle más adelante.



(Le puede interesar: ¿Le cuesta enfocarse? Así es el nuevo 'modo concentración' de Windows 11)

4. Modo concentración

Windows 11 integra herramientas como Pomodoro, To Do y listas de reproducción en Spotify para crear sesiones de concentración en las que no llegarán notificaciones con el fin de cumplir objetivos en un tiempo determinado.

5. Multitarea, a su gusto

La organización del espacio de trabajo es un tema de gustos personales. Por eso, Windows 11 apuesta por los Snap Groups. Esta herramienta permite crear varios espacios con distribuciones de ventanas y pestañas distintas y dejarlos guardados para que cada vez que inicie su computador escoja la configuración que más se ajuste a la actividad que va a desempeñar (trabajo, ocio, gaming, entre otras).

6. Más rendimiento

Microsoft prometió hace varias semanas que el nuevo Windows 11 llegaría siendo mucho más fluido que su antecesor. Esta fluidez es posible gracias a mejoras en la gestión de la memoria. Ahora el sistema prioriza el rendimiento en las ventanas que están en primer plano, que consumen la mayoría de los recursos.



La compañía también anunció que en Windows 11 habrá solo una gran actualización al año (y no dos como ocurría en Windows 10). Además, los nuevos parches y las actualizaciones “normales” serán mucho más ligeras para mantener justamente la estabilidad y la fluidez del sistema.



(Lea además: Así puede abrir Hotmail sin Outlook)

7. Las 'apps' son el centro

Este Windows 11 se centra en las aplicaciones. Por eso han anunciado varias alianzas estratégicas y han puesto a las apps como la prioridad número uno en términos de rendimiento. El menú de la Microsoft Store también se renueva y su nueva distribución espera favorecer justamente mayor variedad de categorías y clasificaciones y, a su vez, más facilidad para acceder a las aplicaciones.

8. Tienda de desarrolladores

La polémica que salpicó a Apple y a Google por las comisiones que cobraban a los desarrolladores por las compras que se realizaban dentro de las apps que se alojaban en la App Store y la Play Store no se replicaría en la Microsoft Store. La nueva tienda de Windows 11 permite a los desarrolladores crear sus propias pasarelas de pago, casos en los que Microsoft no se quedará con ningún porcentaje de los ingresos de esas apps.

9. Android llega a la tienda

Uno de los mayores anuncios de Microsoft en cuanto a las novedades del Windows 11 tiene que ver con la llegada de todas las apps de Android a la Microsoft Store. Sin embargo, habrá que esperar más tiempo para que las aplicaciones móviles sean integradas.

10. ¿Qué necesita su computador?

Desde su lanzamiento las preguntas sobre los requisitos para la instalación de Windows 11 se han replicado.



En cuanto a lo técnico, el procesador de su ordenador debe ser de 2 o más núcleos y de 64 bits.



La memoria RAM mínima requerida es de 4 gigas. En su almacenamiento debe tener 64 gigas libres por lo menos.



Debe contar con tecnología UEFI, que es la que le permite controlar el hardware de su computador (es muy probable que su ordenador ya cumpla con este requisito). La tarjeta gráfica debe ser compatible con DirectX 12, la pantalla debe medir como mínimo 9 pulgadas y tener 720p de definición.



El requisito más difícil por cumplir es el TPM 2.0. Este chip aloja todas las claves de cifrado de Windows y debe venir instalado en la placa madre de su computador. Desde 2016 Microsoft ha pedido a los fabricantes de ordenadores que pongan este chip, pero es probable que su PC o portátil, por más que tenga uno o dos años, no tenga el TPM integrado. Para comprobar si su computador tiene este chip instalado puede buscar en el menú tpm.msc y ejecutar el programa. Si aparece el mensaje que indica que el TPM no es compatible tendrá que instalar manualmente el chip o, si así lo prefiere, cambiar de ordenador.

11. ¿Cómo descargar Windows 11?

Lo primero que debe hacer es comprobar si su equipo es compatible para descargar o actualizar el nuevo Windows 11. Puede hacerlo en el sitio web oficial de Microsoft, a través de la app oficial que lanzaron para comprobar la compatibilidad. Si sí es compatible y tiene una licencia oficial de Windows 10 será gratis pasar a Windows 11. La actualización debería llegarle automáticamente por Windows Update. También puede ingresar a Actualización y Seguridad dentro del menú y allí también aparecerá la actualización. La opción de descarga aún no está disponible para todos los computadores. Se espera que se vaya expandiendo de forma progresiva hasta los primeros meses del 2022.



Si quiere instalar Windows 11 en un PC o portátil no compatible tenga en cuenta que no accederá a parches de seguridad y el rendimiento puede verse bastante afectado.

TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET